06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Saiba quem é o faccionado que chefiava “tribunal do crime” do PCC

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saiba-quem-e-o-faccionado-que-chefiava-“tribunal-do-crime”-do-pcc

O faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC) no oeste do Paraná, apontado como líder do “tribunal do crime” e preso na última quarta-feira (1º/10) pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), é Reginaldo Soares Dias (foto em destaque), conhecido como “Max”.

Leia também

Segundo as investigações, ele tinha a função de avaliar a conduta de outros integrantes da facção e repassar as informações ao alto escalão do grupo.

Condenações anteriores:

  • O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que ele tem ligação com a facção desde 2006.
  • Max exercia funções de chefia, entre elas a de “geral da coluna sul” – responsável por decisões disciplinares e pela organização de planilhas da facção.
  • Ainda conforme o MP, o faccionado atuava como uma espécie de mensageiro, transmitindo ordens do comando da facção para os criminosos em Foz do Iguaçu.
  • Max também atuava em casos de punições internas.

O faccionado cumpria pena em regime semiaberto, com tornozeleira eletrônica, por duas condenações ligadas ao crime organizado.

No entanto, após recurso do Ministério Público, a Justiça do Paraná aumentou sua pena de 4 para 6 anos e determinou a regressão para o regime fechado. A prisão foi realizada pelo Gaeco em Foz do Iguaçu, dentro das investigações que monitoram a atuação do PCC na região.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost