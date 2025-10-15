Saiba quem é o homem que esfaqueou mulher na frente da filha no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), procura um homem que esfaqueou a companheira de 35 anos, na frente da filha dela.

O suspeito, identificado como Itamar Onofre dos Reis, de 27 anos (foto em destaque), tentou matar a mulher e está foragido.

Fotos de Itamar:

Mais detalhes do caso:

A tentativa de feminicídio foi cometida na manhã dessa terça-feira (14/10), por volta das 6h, na quadra 510 do Recanto das Emas (DF).

A vítima foi esfaqueada em pelo menos seis partes do corpo pelo companheiro.

Toda a cena brutal aconteceu na frente à filha da vítima, de apenas 8 anos. O Conselho Tutelar foi acionado para acolher a criança.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram chamados ao local para prestar socorro à vítima, que se encontrava consciente, apesar dos ferimentos graves.

A coluna Na Mira apurou que vítima passou por cirurgia nessa terça-feira (14/10) e o quadro de saúde dela é estável.

Veja como ficou o local do crime: