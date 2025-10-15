Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll

O pároco Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi flagrado no sábado (11/10) na casa paroquial, ao lado da igreja onde atua, vestindo apenas um short e na companhia da noiva de um fiel, que, segundo o vídeo, se escondeu no banheiro. As imagens viralizaram nesta quarta (14/10).

O sacerdote mantinha no Instagram o perfil “Alô, Meu Deus”, voltado a orações diárias — a página foi desativada após a repercussão.

Investigação da Igreja

A Diocese de Diamantino informou ter instaurado investigação para apurar a conduta do padre. No rito latino, sacerdotes assumem celibato; violações são tratadas como faltas graves. Eventuais sanções cabem ao bispo diocesano, que pode decidir pela solução local ou remeter o caso à Congregação para o Clero, no Vaticano.

BO por divulgação de imagens

Após a explosão do caso nas redes, a jovem registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Mato Grosso por divulgação indevida de imagens.

O que diz o padre

Em áudio que circula nas redes, Luciano afirma que não houve relação e que a jovem teria pedido para trocar de roupa no quarto da casa paroquial após atuar em atividades na igreja:

“Não teve nada com ela (…) eu tinha ido tomar banho e ela estava lá, ela não queria ser vista (…) Não tem nada além disso.”

Nota legal: o caso está em apuração nas esferas eclesiástica e policial. Todos os envolvidos têm direito ao contraditório e à presunção de inocência.

Fontes: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias