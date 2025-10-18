Saiba quem é o próximo adversário de João Fonseca no ATP da Basileia

O brasileiro João Fonseca terá um grande desafio logo na estreia do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O sorteio realizado neste sábado (18/10) definiu que o jovem enfrentará o atual campeão do torneio, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, na primeira rodada. A data da partida ainda será divulgada.

A competição é disputada na cidade natal de Roger Federer e começa neste domingo (19/10). Fonseca, de 19 anos, aparece na 45ª posição do ranking mundial, enquanto Perricard, de 22, ocupa o 37º lugar. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas.

Perricard é o 37º colocado do ranking

João Fonseca irá enfrentar Perricard

Perricard venceu o ATP 500

João Fonseca

O brasileiro encara o ATP da Basileia

Será o primeiro encontro entre os tenistas

O francês vive o melhor momento da carreira. Dono de um potente saque e com 2,03m de altura, ele alcançou o 29º lugar do ranking em fevereiro e defende o título conquistado na Basileia em 2024, seu primeiro troféu de nível ATP 500. Perricard também estabeleceu, neste ano, o recorde de saque mais veloz da história de Wimbledon, com impressionantes 246 km/h.

Fonseca chega à Suíça após ser eliminado na estreia do ATP 250 de Bruxelas, diante do holandês Botic van de Zandschulp, em dois sets. Apesar de ter começado bem, o brasileiro teve oscilações no saque e acabou derrotado.

Se superar Perricard, João poderá encarar o tcheco Jakub Menser (19º do ranking) ou o suíço Henry Bernet, atual campeão juvenil do Australian Open, na segunda rodada. Mais à frente na chave, possíveis adversários incluem Holger Rune (11º) nas quartas, Ben Shelton (6º) na semifinal e Taylor Fritz (4º) em uma eventual decisão.

Além da chave simples, Fonseca também disputará a dupla ao lado de Rafael Matos. A dupla brasileira enfrentará os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, convidados pela organização.