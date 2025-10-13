Saiba quem era o policial penal morto enquanto fazia corridas por app no DF

O policial penal Henrique André Venturini (foto em destaque), de 45 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (13/10), enquanto realizava corridas por aplicativo no Riacho Fundo II, no Distrito Federal. Ele foi esfaqueado no abdômen e morreu dentro do carro, que colidiu contra um muro após o ataque. Há suspeita de que o agente tenha sido reconhecido por um criminoso durante a corrida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi registrado às 19h21, na QS 08, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde 5 (UBS 5). Três viaturas foram enviadas ao local.

Leia também

Quando as equipes chegaram, encontraram um Chevrolet Onix prata com a parte dianteira destruída. Henrique estava ao volante, sem sinais vitais e com uma lesão profunda na região abdominal. O óbito foi confirmado ainda no local, após avaliação médica.

Ainda de acordo com os bombeiros, Henrique foi atingido enquanto dirigia o carro e perdeu o controle do veículo logo em seguida.

O caso foi inicialmente tratado como acidente de trânsito, mas a perícia constatou que o ferimento foi causado por arma branca, mudando a natureza da ocorrência para homicídio.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. A hipótese é de que o policial penal tenha sido reconhecido por um passageiro ou por alguém na região, o que teria motivado o ataque. A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).