saiba-quem-foi-eliminado-do-masterchef-confeitaria-2025

O episódio desta desta terça-feira (21/10) do MasterChef Confeitaria 2025 foi surpreendente. Após duas provas intensas, os jurados tiveram que escolher mais um confeiteiro para deixar a competição. O escolhido foi o confeiteiro Johnlee.
Na primeira prova da noite, os participantes tiveram que fazer um bolo de casamento de três andares e trabalhar em equipe. Quem escolheu os times foi Italo, vencedor da prova anterior, e escolheu Marina como a líder do time adversário. Entretanto, os jurados decidiram por trocar os capitães das equipes.
Assim Italo cozinhou ao lado de Luiza e Ramiro e Marina ficou com Léo e Johnlee. A prova ficou marcada pela participação dos cônjuges dos chefs: Rosângela Jacquin, esposa de Erick Jacquin; Deise Cardoso, noiva de Diego Lozano; e Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo.
Em uma prova turbulenta e cheia de brigas entre o time de Marina, Johnlee e Léo, os três perderam a primeira prova e foram direto para a prova de eliminação. Neste desafio, os participantes tiveram que fazer sobremesas autorais dos jurados. Italo foi quem distribuiu as receitas entre os colegas: Marina ficou com o prato de Helena Rizzo, Leo com o de Jacquin e Johnlee com o de Lozano.
Na releitura da sobremesa de Lozano, Johnlee acabou errando a mão no açúcar e acabou sendo eliminado. Léo se destacou pela execução do prato dele de Jacquin e conquistou a vitória na prova.