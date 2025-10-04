Saiba quem foi Júnior Dutra, influenciador que morreu após complicações em procedimento

O influenciador de moda Junior Dutra morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, após problemas de saúde ocasionados por um procedimento estético chamado Fox Eyes, como a sensação de veia estourada no rosto. Ele conta com 118 mil seguidores no Instagram e morava em São Paulo. A reportagem do portal LeoDias fala quem foi o criador de conteúdo e empresário.

O famoso da internet compartilhava sobre seu trabalho, dicas de como se vestir, momentos com amigos, treinos, passeios com o cachorro e entrevista concedida. Nela, foi citado que ele explorou o Rio de Janeiro, Londres e Paris.

Em uma das fotos publicadas no fim de agosto deste ano de 2025, Adair Mendes Dutra Junior legendou: “Um registro de como me sinto hoje: em paz com minhas escolhas, forte diante das batalhas e cada vez mais fiel à minha essência. A vida é feita de momentos — e eu escolho viver os meus com elegância e verdade.”

O último evento que tem registro que participou, foi o Baile do BB, datado de 17 de agosto. Ele também tinha a marca chamada Dutra Maison.

O velório vai iniciar às 15 horas deste sábado (4/10) e vai até às 19h, na Avenida Giovanni Gronchi, 1358- Morumbi, São Paulo- SP. A cremação será às 20h de hoje, no Crematório Alpina.

Poucos dias antes da morte, Dutra acusou, em uma entrevista para a Feed TV, o profissional de saúde que realizou a intervenção de erro e de se passar por médico mesmo sendo dentista.

Segundo ele, o profissional chamado Fernando Garbi, além de se passar por médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia”. O influenciador declarou que, ao contrair uma infecção após a cirurgia, teria procurado o dentista atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a polícia civil de SP para saber se existe a investigação da morte de Dutra, mas informaram que não foi localizado nenhum registro da morte mencionada até o momento.