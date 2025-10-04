04/10/2025
Saiba quem foi Júnior Dutra, influenciador que morreu após complicações em procedimento

Escrito por Portal Leo Dias
saiba-quem-foi-junior-dutra,-influenciador-que-morreu-apos-complicacoes-em-procedimento

O influenciador de moda Junior Dutra morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, após problemas de saúde ocasionados por um procedimento estético chamado Fox Eyes, como a sensação de veia estourada no rosto. Ele conta com 118 mil seguidores no Instagram e morava em São Paulo. A reportagem do portal LeoDias fala quem foi o criador de conteúdo e empresário.

O famoso da internet compartilhava sobre seu trabalho, dicas de como se vestir, momentos com amigos, treinos, passeios com o cachorro e entrevista concedida. Nela, foi citado que ele explorou o Rio de Janeiro, Londres e Paris.

Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra
Junior Dutra malhando e passeando com o cachorro
Junior Dutra malhando e passeando com o cachorroReprodução Instagram Junior Dutra/ montagem
Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior Dutra com amigas
Reprodução Instagram Junior Dutra
Uma das últimas publicações de Junior Dutra
Reprodução Instagram Junior Dutra
Uma dos últimos eventos que Junior Dutra participou
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Influenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Influenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram

Em uma das fotos publicadas no fim de agosto deste ano de 2025, Adair Mendes Dutra Junior legendou: “Um registro de como me sinto hoje: em paz com minhas escolhas, forte diante das batalhas e cada vez mais fiel à minha essência. A vida é feita de momentos — e eu escolho viver os meus com elegância e verdade.”

O último evento que tem registro que participou, foi o Baile do BB, datado de 17 de agosto. Ele também tinha a marca chamada Dutra Maison.

O velório vai iniciar às 15 horas deste sábado (4/10) e vai até às 19h, na Avenida Giovanni Gronchi, 1358- Morumbi, São Paulo- SP. A cremação será às 20h de hoje, no Crematório Alpina.

Morre Junior Dutra

Poucos dias antes da morte, Dutra acusou, em uma entrevista para a Feed TV, o profissional de saúde que realizou a intervenção de erro e de se passar por médico mesmo sendo dentista.

Segundo ele, o profissional chamado Fernando Garbi, além de se passar por médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia”. O influenciador declarou que, ao contrair uma infecção após a cirurgia, teria procurado o dentista atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a polícia civil de SP para saber se existe a investigação da morte de Dutra, mas informaram que não foi localizado nenhum registro da morte mencionada até o momento.

