Saiba quem foi o empresário Alexandre Carvalho, marido de ex-atriz da Globo, que morreu em acidente

O empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, morreu após complicações de uma queda que sofreu em casa. Ele era conhecido no meio empresarial carioca e se destacou por seu trabalho no setor de energia renovável. As informações são do InfoMoney.

Alexandre era diretor do Grupo Urca Energia, uma holding de várias empresas ligadas à produção de energia limpa, com foco em projetos sustentáveis e inovação tecnológica. Ele chegou a ser reconhecido por sua capacidade de gestão e por impulsionar iniciativas de crescimento sustentável. Carvalho ampliou investimentos em soluções sustentáveis e fortaleceu sua presença em diferentes estados.

Além do Grupo Urca, ele atuava como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, empresa portuguesa que administra concessionárias da Mercedes-Benz, consolidando sua influência também no setor automotivo.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, com quem teve uma filha, a Maria. Discreto nas redes sociais, Alexandre tem a conta do Instagram fechada, com apenas 990 seguidores. Ele morreu na última sexta-feira (3/10) e, no dia seguinte, a artista prestou uma homenagem ao marido. O sepultamento aconteceu no último domingo (5/10), no Rio de Janeiro.

