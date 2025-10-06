Saiba quem foi o empresário Alexandre Carvalho, marido de ex-atriz da Globo, que morreu em acidente

O empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, morreu após complicações de uma queda que sofreu em casa. Ele era conhecido no meio empresarial carioca e se destacou por seu trabalho no setor de energia renovável. As informações são do InfoMoney.

Alexandre era diretor do Grupo Urca Energia, uma holding de várias empresas ligadas à produção de energia limpa, com foco em projetos sustentáveis e inovação tecnológica. Ele chegou a ser reconhecido por sua capacidade de gestão e por impulsionar iniciativas de crescimento sustentável. Carvalho ampliou investimentos em soluções sustentáveis e fortaleceu sua presença em diferentes estados.

Alexandre Carvalho Isabelle Nassar faz tributo emocionante ao marido após acidente

Além do Grupo Urca, ele atuava como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, empresa portuguesa que administra concessionárias da Mercedes-Benz, consolidando sua influência também no setor automotivo.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, com quem teve uma filha, a Maria. Discreto nas redes sociais, Alexandre tem a conta do Instagram fechada, com apenas 990 seguidores. Ele morreu na última sexta-feira (3/10) e, no dia seguinte, a artista prestou uma homenagem ao marido. O sepultamento aconteceu no último domingo (5/10), no Rio de Janeiro.