Saiba quem são as 5 crianças e os 2 adultos mortos em acidente no Entorno do DF

As vítimas do trágico acidente que ocorreu na zona rural de Águas Lindas de Goiás, nesse domingo (12/10), são dois adultos e cinco crianças. Elas foram identificadas como: o casal Fábio Pereira da Silva e Luanna Moura (fotos em destaque); Carlos, 10; Laura Silva, 6; Alexandre, 4; Luara Silva, 3; e Arthur Guilherme, 1 ano e 2 meses.

Veja:

Luanna Moura e Fábio Pereira da Silva

Alexandre, 4 anos

Arthur Guilherme, 1 ano e dois meses

Carlos, 10 anos

Laura Silva, 6

Luara, 3 anos

O acidente ocorreu na tarde desse domingo (12/10), quando o carro em que a família estava caiu em um córrego, provocando o afogamento das sete pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o veículo transportava oito ocupantes. O grupo retornava de um clube.

Ao tentar atravessar uma ponte estreita, o veículo derrapou devido à forte chuva e caiu em um rio, ficando submerso com as rodas voltadas para cima.

No momento do acidente, a região era atingida por uma tromba d’água, aumentando significativamente o volume e a força da correnteza. O acesso ao local foi extremamente difícil devido à lama e à intensidade da chuva.

Socorro

Ao chegarem ao ponto do acidente, os bombeiros encontraram o veículo parcialmente submerso e constataram que populares já haviam retirado as vítimas do interior do carro.

Os corpos foram deixados na margem do rio. Uma criança sobreviveu. A Polícia Militar (PMGO) e a Polícia Técnico-Científica ficaram responsáveis pela área e pelos procedimentos periciais.

“Morreria no seu lugar”

Uma parente das vítimas fez publicações comoventes nas redes sociais lamentando a tragédia. Em uma das postagens, a mulher compartilhou um vídeo de um dos meninos e escreveu:

“Eu te amo. Eu nunca vou me acostumar com a ideia de que não vou te ver mais. Você sabe que eu daria minha vida pela sua, morreria no seu lugar. Não acredito que não cuidei de você direito, que não te dei o último abraço, o último beijo, o último ‘eu te amo’.”

Em outra postagem, em que mostra um homem e outras crianças, ela desabafou: “Dia 12… o dia que eu jamais esquecerei. O pior dia da minha vida. O dia em que perdi seis pessoas que eu mais amava. Gente, valorizem as pessoas que vocês amam. A vida é uma só”, disse.