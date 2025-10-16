16/10/2025
Saiba quem são as nadadoras presas e suspensas por furto em aeroporto

As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas em agosto, acusadas de furtar produtos de uma loja no aeroporto de Singapura. O incidente ocorreu quando as atletas retornavam para o país natal. Dois meses depois, a Federação Italiana de Natação decidiu suspender ambas por três meses em razão do episódio.

Saiba quem são as nadadoras

Benedetta Pilato, 20 anos, é considerada um dos grandes talentos da natação italiana. No currículo, a atleta acumula seis medalhas em mundiais: uma de ouro, duas de prata e três de bronze; ela ainda tem três conquistas em campeonatos europeus.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a nadadora ficou muito perto do pódio, terminando em quarto lugar nos 100m peito.

Chiara Tarantino, de 22 anos, também representou a Itália na mesma edição das Olimpíadas, competindo no revezamento 4×100 metros livre, que terminou na oitava posição na final.

O que aconteceu

  • As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas em agosto após serem acusadas de furtar itens de uma loja no aeroporto de Singapura.
  • As duas foram flagradas por câmeras de segurança do aeroporto colocando objetos dentro da bolsa de uma delas.
  • O momento do crime aconteceu no retorno das atletas à Itália após disputarem o Mundial de Natação em Singapura.
  • As investigações que envolviam as atletas foram encerradas por um juiz que rejeitou a solicitação.
  • As duas atletas foram liberadas por meio de pedido da Embaixada da Itália.
  • A Federação Italiana de Natação decidiu suspender as atletas pelo período de três meses.

 

