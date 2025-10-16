Saiba quem são as nadadoras presas e suspensas por furto em aeroporto

As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas em agosto, acusadas de furtar produtos de uma loja no aeroporto de Singapura. O incidente ocorreu quando as atletas retornavam para o país natal. Dois meses depois, a Federação Italiana de Natação decidiu suspender ambas por três meses em razão do episódio.

Saiba quem são as nadadoras

Benedetta Pilato, 20 anos, é considerada um dos grandes talentos da natação italiana. No currículo, a atleta acumula seis medalhas em mundiais: uma de ouro, duas de prata e três de bronze; ela ainda tem três conquistas em campeonatos europeus.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a nadadora ficou muito perto do pódio, terminando em quarto lugar nos 100m peito.

Chiara Tarantino, de 22 anos, também representou a Itália na mesma edição das Olimpíadas, competindo no revezamento 4×100 metros livre, que terminou na oitava posição na final.

O que aconteceu