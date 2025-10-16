Saiba quem são as nadadoras presas e suspensas por furto em aeroporto

As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas em agosto, acusadas de furtar produtos de uma loja no aeroporto de Singapura. O incidente ocorreu quando as atletas retornavam para o país natal. Dois meses depois, a Federação Italiana de Natação decidiu suspender ambas por três meses em razão do episódio.
Nadadora italiana, Chiara Tarantino
Benedetta Pilato foi medalhista de bronze neste Mundial de Esportes Aquáticos
Chiara Tarantino (canto esquerdo) e Benedetta Pilato (canto direito)
Saiba quem são as nadadoras
Benedetta Pilato, 20 anos, é considerada um dos grandes talentos da natação italiana. No currículo, a atleta acumula seis medalhas em mundiais: uma de ouro, duas de prata e três de bronze; ela ainda tem três conquistas em campeonatos europeus.
Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a nadadora ficou muito perto do pódio, terminando em quarto lugar nos 100m peito.
Chiara Tarantino, de 22 anos, também representou a Itália na mesma edição das Olimpíadas, competindo no revezamento 4×100 metros livre, que terminou na oitava posição na final.
O que aconteceu
- As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas em agosto após serem acusadas de furtar itens de uma loja no aeroporto de Singapura.
- As duas foram flagradas por câmeras de segurança do aeroporto colocando objetos dentro da bolsa de uma delas.
- O momento do crime aconteceu no retorno das atletas à Itália após disputarem o Mundial de Natação em Singapura.
- As investigações que envolviam as atletas foram encerradas por um juiz que rejeitou a solicitação.
- As duas atletas foram liberadas por meio de pedido da Embaixada da Itália.
- A Federação Italiana de Natação decidiu suspender as atletas pelo período de três meses.