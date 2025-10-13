Saiba quem são os 20 reféns libertados pelo Hamas

Os 20 últimos reféns israelenses vivos foram libertados pelo grupo terrorista Hamas nesta segunda-feira (13/10), após 738 dias de cativeiro, confirmaram as Forças de Defesa de Israel (FDI).

Os 20, todos homens, vão reencontrar suas famílias e passarão por exames médicos em hospitais. De acordo com a mídia israelense, todos os reféns libertados estão em boas condições.

Pouco depois, os primeiros prisioneiros palestinos libertados por Israel como parte do acordo com o Hamas deixaram a prisão israelense de Ofer a caminho de Ramallah, capital da Cisjordânia, em dois ônibus da Cruz Vermelha, de acordo com imagens ao vivo da prisão.

Reféns entregues

Sete dos reféns israelenses foram libertados cedo da manhã e já estão em território israelense. Um segundo grupo com 13 reféns vivos que ainda estavam na Faixa de Gaza foi entregue ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha pouco depois.

Trata-se de Nimrod Cohen (20 anos), capturado em um tanque perto da fronteira com Gaza; Rom Braslavski (21) e Bar Kupershtein (23), sequestrados enquanto trabalhavam no festival de música Nova; e Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) e Yosef Haim Ohana (24), também capturados nesse festival.

Também Matan Zangauker (25), sequestrado em sua casa em Nir Oz junto com sua companheira; os irmãos argentinos Ariel (28) e David Cunio (35), o primeiro capturado com sua namorada no kibutz Nir Oz e o segundo em sua casa com sua esposa e filhas gêmeas; Avinatan Or (32), cuja namorada foi capturada e posteriormente resgatada em junho de 2024; e Eitan Horn (38), argentino sequestrado enquanto visitava seu irmão mais velho.

Antes deles, os sete primeiros a serem soltos, momentos antes, chegaram ao território israelense sob os cuidados de membros das Forças de Defesa de Israel (FDI).

“Os reféns que retornam, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran e Matan Angrest, acompanhados por integrantes das Forças de Defesa de Israel, cruzaram a fronteira para o Estado de Israel há pouco”, diz a mensagem publicada às 9h30 (horário local, 3h30 de Brasília).

Eitan Mor tem 25 anos e foi feito refém enquanto trabalhava como segurança no festival Nova; os irmãos gêmeos Gali e Ziv Berman (27) foram sequestrados em sua casa no kibutz Kfar Aza; e Guy Gilboa Dalal (24) foi feito refém no festival de música.

Matan Angrist (22) servia como soldado e foi capturado em seu tanque em chamas no kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) é o mais velho dos reféns e foi capturado em seu veículo, na frente de sua esposa e filhos; e Alon Ahel (24) é um dos quatro frequentadores do Nova que estavam no abrigo onde outras 16 pessoas foram mortas.

O primeiro destino dos reféns é a base de Reim, localizada perto da fronteira com Gaza, onde eles passam por uma avaliação de saúde para depois encontrarem suas famílias. De lá serão levados de helicóptero para hospitais nos arredores de Tel Aviv.

A libertação dos reféns vivos será seguida pela entrega dos restos mortais dos 28 reféns falecidos restantes, um processo que Israel não espera que seja concluído nesta segunda-feira.

A Cruz Vermelha entregará os restos mortais às tropas em Gaza e, dentro do território palestino, será realizada uma “breve cerimônia” e uma oração judaica.

Comemoração em Tel Aviv

A alegria tomou conta das milhares de pessoas reunidas na “Praça dos Reféns”, no centro da metrópole costeira israelense de Tel Aviv, após os canais de televisão israelenses mostrarem imagens da libertação dos primeiros reféns. Dezenas de milhares de israelenses assistiram às libertações em telões públicos por todo o país.

O cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira como parte de um plano de paz mediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em troca da libertação dos reféns, Israel libertará quase 2 mil prisioneiros palestinos – incluindo até 250 condenados à prisão perpétua.

Trump chega a Israel

Trump chegou a Israel para assistir à entrega dos reféns mantidos pelo Hamas e participar de uma sessão do Knesset (Parlamento) durante uma visita de apenas algumas horas.

O presidente dos EUA foi recebido no aeroporto de Tel Aviv pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pelo presidente Isaac Herzog, bem como por membros da delegação americana já em Israel, liderada por seu genro, Jared Kushner, e sua filha, Ivanka Trump.

Trump seguiu para Jerusalém sob rigorosas medidas de segurança e, uma vez na cidade sagrada, se encontra com as famílias dos reféns e faz um discurso em inglês perante o Parlamento.

O líder americano deve continuar sua viagem de Israel para a cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh para participar de uma cúpula de paz que contará com a presença de mais de 30 países, mais de 20 deles representados por seus chefes de Estado ou de governo.

