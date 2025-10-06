Saiba quem são os árbitros afastados após a polêmica de São Paulo x Palmeiras

A virada do Palmeiras para cima do São Paulo no Morumbis no último domingo (5/10) pela 27ª rodada do Brasileirão ainda gera polêmicas. Após os supostos erros de arbitragem, em especial um pênalti não assinalado pela arbitragem quando o confronto ainda estava 2 a 0 para o tricolor paulista. O fato não passou impune pela CBF, que afastou o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, e o juiz responsável pelo VAR (árbitro de vídeo), Ilbert Estevam da Silva. O Portal LeoDias te conta um pouco mais sobre a dupla afastada.

Quem é Ramon Abatti Abel?

Ramon Abatti Abel, nascido em 18 de setembro de 1989 em Araranguá, Santa Catarina, tem 35 anos e é um dos principais árbitros brasileiros da atualidade. Ele iniciou sua trajetória em 2017, atuando pela Federação Catarinense de Futebol, e em 2020 passou a integrar o quadro de árbitros da CBF. Dois anos depois, alcançou reconhecimento internacional, obtendo filiação à Conmebol e à Fifa.

O momento mais marcante de sua carreira ocorreu nas Olimpíadas de 2024, quando foi responsável por apitar a final do futebol entre França e Espanha, partida que deu o ouro aos espanhóis.

Em 2025, foi selecionado para participar do Mundial de Clubes, estreando no confronto entre Manchester City e Wydad Casablanca, que ficou marcado pela expulsão de Rico Lewis após falta dura. Na partida do Real Madrid contra o Pachuca, o brasileiro expulsou o zagueiro Asencio, da equipe merengue, após entrada dura.

Apesar do currículo de sucesso, Ramon Abatti Abel acumula muitas polêmicas em sua carreira. A maior delas, sem sombra de dúvidas, foi a do clássico Choque-Rei do último domingo (5/10), mas este não foi o único afastamento do catarinense em uma partida que envolve o Palmeiras.

No ano passado, em 2024, Ramon Abatti Abel acabou afastado após apitar o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, em São Paulo. A decisão da CBF se deu após marcar dois pênaltis para o alviverde, o mais polêmico sendo o primeiro, marcado após um empurrão em Flaco López dentro da área.

Pênalti marcado em cima de Flaco López. Na sequência, Raphael Veiga bate a cobrança e abre o placar para o Palmeiras Acompanhe o Tempo Real https://t.co/2I5oyWgwqv pic.twitter.com/I7bxfDXc1r — ge (@geglobo) October 26, 2024

No entanto, o árbitro catarinense também já foi alvo de críticas do Palmeiras. Em 2022, no empate entre Palmeiras e Flamengo em 1 a 1 no Brasileirão daquele ano, Ramon Abatti Abel foi duramente criticado por não marcar um pênalti após Arturo Vidal, então volante do Flamengo, derrubar o paraguaio Gustavo Gómez dentro da área.

O lance do possível pênalti não-marcado para o SEP contra o FLA. Vidal só olha Gomez e tromba com ele (sem motivo já que a bola era do Santos). VAR provavelmente viu lance interpretativo e respeitou a decisão de campo.pic.twitter.com/84HtgCLcFF — soltaram (@soltaramm) August 21, 2022

Quem é Ilbert Estevam?

Ilbert Estevam da Silva, árbitro paulista, apareceu pela primeira vez em destaque em uma polêmica de grande repercussão, envolvendo o clássico São Paulo x Palmeiras. Até então, sua trajetória na arbitragem não registrava episódios negativos de repercussão nacional. Ele iniciou sua carreira na Federação Paulista de Futebol, alcançando a primeira categoria e atuando em partidas da Série D, com o objetivo declarado de chegar à FIFA.

Em 2014, Ilbert já havia conquistado reconhecimento positivo ao protagonizar o episódio da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Palmeiras e Piauí. Durante a partida, torceu o tornozelo ao marcar um pênalti a favor do time paulista, mas conduziu o jogo até o fim, sendo exaltado na imprensa como “árbitro-guerreiro”.

Formado em Educação Física, Ilbert conciliou a carreira esportiva com a Polícia Militar de São Paulo, inicialmente na rua e depois em funções administrativas na 3ª Companhia de Policiamento de Trânsito. Em entrevista à Casper Líbero de 2014, ele se revelou um árbitro estudioso, ambicioso, atento a cada detalhe da partida, metódico na preparação e apaixonado pela arbitragem.