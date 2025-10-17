Saiba quem são os influenciadores Julio Cocielo e Tata Estaniecki

O fim do casamento de Tata Estaniecki e Julio Cocielo foi parar nos assuntos mais comentados do X e divide internautas sobre a possibilidade de se tratar de uma brincadeira do humorista Maurício Meirelles, conhecido por “invadir” contas de famosos.

Fim do casamento

O anúncio foi feito pelo influenciador nessa quinta-feira (16/10), por meio de seu Instagram.

“Não tocaremos mais nesse assunto, porque a intimidade do casal só cabe a nós”, disse ele.

Internautas acreditam que pode se tratar de uma brincadeira.

Tata ainda não comentou sobre o assunto.

Para quem está perdido, vamos explicar quem são os influenciadores!

Quem é Tata Estaniecki?

Thayse Estaniecki Ramos Cocielo, mais conhecida como Tata Estaniecki, é uma influenciadora digital e empresária brasileira. Começou a sua carreira aos 12 anos no Orkut. Ela foi uma das primeiras personalidades influenciadoras da internet brasileira na época.

Tata estourou quando criou um canal no YouTube, além de fazer parte da página Nosso Canal, ao lado das influenciadoras Mariana Sampaio, Gabriella Lenzi, Raissa Machado, Gabi Lopes, Gabriela Rippi, Flávia Pavanelli, Bruna Unzueta, Rachel Apollonio, Luisa Accorsi e Carol Jannini.

Ela e Julio Cocielo começaram a namorar em 2017 e, em 2018, o youtuber pediu a influenciadora em casamento na Grécia. Eles se casaram pouco depois, com duas cerimônias: uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo.

Beatriz Estaniecki Cocielo, primeira filha do casal, nasceu em outubro de 2019. Já Caio Estaniecki Cocielo, segundo filho deles, chegou ao mundo em 21 de maio de 2023.

Hoje, Tata Estaniecki comanda o PodDelas, podcast que fundou durante a pandemia da Covid-19.

Quem é Julio Cocielo?

Julio Cocielo fez sucesso na internet em 2014, após lançar o CanalCanalha no YouTube. A página comenta assuntos do cotidiano de forma informal e com tom humorístico.

Considerado um dos maiores youtubers do Brasil, Cocielo conta com mais de 18 milhões de inscritos na página.

Em 2016, ele esteve no filme Internet: O Filme. O influenciador ainda elencou outros filmes, como Os Penetras 2 (2017), FLOPS – Uma Comédia Musical (2019) e, mais recentemente, dublou o longa de animação Sonic 3.