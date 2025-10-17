Saiba quem venceu a categoria Ensino Médio do Festival Estadual da Canção 2025

A estudante Ana Rilary Santos Silva foi a vencedora da categoria Ensino Médio do Festival Estadual da Canção 2025, promovido pelo Governo do Acre por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). A final acontece entre os dias 16 e 18, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Com 347,9 pontos, Ana Rilary conquistou o primeiro lugar ao interpretar “Porto Solidão”, de Jessé, e recebeu R$10 mil em premiação. Em segundo lugar ficou Maria Nicolly, que somou 337,2 pontos com a música “Girl On Fire”, de Alicia Keys, garantindo R$8 mil. A terceira colocação foi para Ana Elisa Silveira Araújo, com 321,8 pontos, ao apresentar “If I Ain’t Got You”, também de Alicia Keys, recebendo R$6 mil.

O quarto lugar ficou com Luanny, que interpretou “Naquela Mesa”, de Nelson Gonçalves, alcançando 312,2 pontos e sendo premiada com R$4 mil. Fechando o grupo dos cinco primeiros colocados, Roger Craveiro conquistou 310,5 pontos com a canção “Anjos (Pra Quem Tem Fé)”, do grupo O Rappa, recebendo R$5 mil.

De acordo com o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o festival é uma das principais ações de valorização dos talentos musicais acreanos. “Nós começamos com as classificatórias nas regionais, com talentos maravilhosos de Pau do Acre, Cruzeiro do Sul e outras cidades. Foram 12 finalistas por categoria, e o padrão está altíssimo. É um evento que valoriza e divulga as pratas da casa, jovens talentosos que merecem nosso respeito e admiração”, afirmou.

Os jurados da primeira noite foram Iana Sarquis, Lidiane Cabral, Franklin Pinheiro, Marcos Dourado, Abigail Sunamita, Valdemir da Silva e José Nielson, responsáveis por avaliar as apresentações. Confira os outros ganhadores abaixo: