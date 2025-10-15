Saiba tudo sobre “Angélica Ao Vivo”, programa de Angélica com André Marques e Aline Wirley

Prestes a estrear seu novo programa no GNT, da Globo, Angélica realizou uma coletiva de imprensa para contar detalhes da atração. “Angélica Ao Vivo” será exibido no canal a partir de amanhã (16/10), toda quinta-feira, e terá André Marques e Aline Wirley no elenco fixo. O apresentador e a cantora também participaram do encontro com a imprensa, que incluiu o portal LeoDias. Saiba tudo sobre a novidade!

Com dez episódios garantidos, o programa promete fazer com que os convidados sintam-se em casa. André, apaixonado por gastronomia, ficará responsável pela comida servida na atração. Já Aline, que foi alçada à fama no grupo Rouge, formado em 2002, comandará uma banda. Embora tenha roteiro, a espontaneidade ditará o rumo das interações.

“Angélica Ao Vivo” irá ao ar às 22h30 e contará com plateia. A cada semana, três famosos estarão no programa como convidados: dois desde o início da atração e um surpresa, que chegará com a sobremesa. Um quarto participante, um “pensador”, completará o time para debater as pautas do dia.

Angélica e o GNT

O projeto foi desenvolvido por Angélica com a equipe do GNT durante um ano. A apresentadora disse que tem as mesmas crenças do canal e que o “casamento” está sendo muito bom. Segundo a loira, o programa trouxe um frescor e um brilho nos olhos que ela não sentia fazia tempo.

Na coletiva, Angélica adiantou que a ideia é falar de comportamento, de assuntos importantes para as pessoas. “A gente não vai ter tabu no programa. Vai ser como a vida é”, contou, reforçando que a premissa é abordar os temas com responsabilidade.

A apresentadora também revelou que vive o momento em que está mais segura do que nunca para escolher o que fazer. De acordo com Angélica, a atração está do jeito que ela queria, com muita espontaneidade. “Hoje a gente vê pouco essa verdade na TV”, opinou.

Gastronomia

No bate-papo com a imprensa, André logo avisou: “A gente vai se divertir na quinta-feira à noite”. Amigo de longa data de Angélica, com quem já trabalhou na TV, o apresentador topou o desafio porque tem a cara dele.

André disse que juntou um “pé de meia” e estava focado na vida pessoal. Ele reconheceu que é um privilégio poder escolher o que deseja fazer e que o convite foi irresistível. Em “Angélica Ao Vivo”, o apresentador fará um jantar para os convidados. Será comida afetiva, para que as pessoas compartilhem e se sirvam como se estivessem em casa.

Cozinheiro apaixonado – e não chefe, como ele fez questão de explicar, André declarou: “Eu acho que cozinhar, pra mim, é a maior manifestação de amor”. O menu do dia, segundo ele, também será pensado com base no que os convidados gostam.

Música

Para embalar os encontros no programa, Aline estará a postos com um repertório na ponta da língua, mas também pronta para imprevistos. Questionada pelo portal LeoDias sobre a escolha das músicas, ela entregou que existe um roteiro pré-definido, organizado, mas tudo pode acontecer. “Eu acho que vai ser muito do que os convidados trouxerem. É muito pulsante, muito orgânico”, contou, referindo-se aos improvisos.

Sobre o convite para fazer parte do elenco fixo da atração, a cantora é só gratidão: “Eu fui tão abraçada e tão acarinhada que, pra mim, ser quem eu sou dentro desse espaço, é só o que eu quero”. Encantada com a nova oportunidade, Aline celebrou o fato de fazer o que ama ao lado de apresentadores experientes. “Música é o fio condutor da minha carreira e da minha vida”, reforçou.

Estreia

No primeiro episódio de “Angélica Ao Vivo”, Grazi Massafera e Murilo Benício já estão confirmados como convidados. Os atores interpretarão amantes na próxima novela das 21h da Globo, “Três Graças”, que estreará na segunda (20/10).