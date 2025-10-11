saiba-tudo-sobre-os-filhos-de-diane-keaton:-dexter-e-duke-keaton

Diane Keaton foi uma das grandes estrelas de Hollywood, mas, longe das câmeras, viveu um papel ainda mais importante: o de mãe. A atriz, que faleceu aos 79 anos neste sábado (11/10), criou sozinha dois filhos, adotados por ela já aos 50 anos — Dexter e Duke — e manteve a vida em família longe dos holofotes.

A decisão de ser mãe veio mais tarde na vida. “A maternidade não era um desejo irresistível, era mais como um pensamento que eu vinha tendo há muito tempo. Então, mergulhei de cabeça”, contou ela em uma entrevista ao Ladies’ Home Journal em 2008.

Atriz Diane Keaton

Atriz Diane Keaton

Diane Keaton

Jack Nicholson e Diane Keaton em ‘Alguém tem que ceder’, de 2003

Atriz Diane Keaton

Dexter Keaton, sua filha mais velha, nasceu em dezembro de 1995 e foi adotada no ano seguinte. Já Duke chegou alguns anos depois, em 2001, com pouco mais de um ano de idade. Mesmo sendo uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração, Diane sempre prezou por uma rotina familiar tranquila e reservada.

“Eles não têm interesse no que eu faço, o que eu acho muito saudável. Vivemos uma vida relativamente normal — bem, mais ou menos normal”, brincou em uma entrevista à People em 2007. Nenhum dos filhos seguiu carreira artística, o que, segundo ela, era um alívio.

Mas, mesmo mantendo discrição, eles apareceram juntos publicamente em 2022, durante a cerimônia em que Diane teve suas mãos e pés eternizados no TCL Chinese Theatre, em Hollywood. Ao ser questionada sobre o significado de ter os filhos ali com ela, a resposta foi direta: “Tudo”. E completou: “Eu os amo.”

Dexter Keaton: vida discreta e feliz no casamento

Dexter Keaton e Diane Keaton

Segundo informações da revista People, Dexter sempre se manteve reservada. Em junho de 2019, começou a namorar Jordan White, de quem ficou noiva no fim de 2020 e se casou em junho de 2021. A cerimônia foi marcada por momentos íntimos e especiais — inclusive uma foto com Diane e o irmão Duke, que Dexter compartilhou nas redes sociais.

Na ocasião, Keaton apareceu com seu estilo inconfundível: terninho creme, blusa de gola alta, botas brancas e seu clássico chapéu de aba larga. A filha, que tem formação em tecnologia veterinária, sempre demonstrou carinho pela mãe. Em uma homenagem no Dia das Mães, escreveu: “Sou muito grata por ter sido adotada por uma mulher tão forte, bonita e talentosa.”

Duke Keaton: o caçula apaixonado por fotografia

Duke Keaton

O filho mais novo de Diane, Duke, nasceu em fevereiro de 2000 e foi adotado no ano seguinte. Ainda pequeno, já mostrava interesse por fotografia. Em 2009, foi flagrado em um jogo dos Lakers registrando tudo com sua câmera, incluindo um clique especial de Kobe Bryant.

Duke também manteve distância da vida pública, mas teve momentos especiais com a mãe compartilhados nas redes por ela. Em 2022, Diane publicou uma montagem com fotos antigas para celebrar o aniversário do filho, mostrando o lado afetuoso e presente da atriz na vida dos filhos.

Dexter e Duke cresceram longe da fama, mas foram a parte mais importante da vida de Diane Keaton. Ao longo dos anos, a atriz fez questão de deixar claro: o amor que sentia por eles era incondicional — e ser mãe foi o seu maior papel.