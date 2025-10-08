SAIU! Governo divulga resultado final do concurso da Educação; veja a lista

08/10/2025
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8), o governo publicou o resultado final do concurso público da Secretaria de Educação.

Sede da Secretaria de Educação/Foto: Reprodução

O concurso da Educação do Acre é considerado o maior da história do estado, com 3 mil vagas efetivas para cargos de professores e apoio administrativo. Organizado pelo Instituto Nosso Rumo, o certame contemplou oportunidades para profissionais de nível médio e superior em diversas áreas, incluindo Educação Especial, Braile, Libras e disciplinas como Biologia, Matemática, Português e Inglês. As inscrições ocorreram entre setembro e outubro de 2024, e as provas objetivas foram aplicadas em 1º de dezembro do mesmo ano.

Os salários variam conforme o cargo: os aprovados para funções de apoio administrativo educacional, de nível médio, devem receber cerca de R$ 2.361,51, enquanto professores com nível superior terão remuneração inicial próxima de R$ 4.270,21, dependendo da especialização e da habilitação. O processo seletivo contou com diversas etapas, incluindo provas objetivas, discursivas, práticas, análise de títulos e verificação para pessoas com deficiência (PcD). O edital principal, de número 001/2024 SEAD/SEE, passou por retificações e ajustes após decisões judiciais e denúncias relacionadas à aplicação das provas.

O resultado preliminar foi divulgado no portal oficial da SEE, e o resultado final da prova objetiva, referente à ampla concorrência, foi publicado em 1º de setembro de 2025. Segundo o governo, a convocação dos aprovados deve começar em janeiro de 2026, contemplando 2.500 professores — sendo 2.000 regentes e 500 bivalentes de educação especial — além de 500 profissionais administrativos. O objetivo é fortalecer o quadro de servidores e atender à crescente demanda nas escolas públicas acreanas.

Confira o resultado na íntegra:

Resultado Educação

