Salgadinho de tapioca: faça a delícia crocante e saborosa na air fryer

Com textura leve e sabor marcante, o salgadinho de tapioca é uma opção perfeita para quem quer um lanche prático e diferente. A mistura simples de tapioca granulada, azeite e temperos resulta em pequenas bolinhas douradas e crocantes, prontas em poucos minutos na air fryer.
Leia também
-
Pudim de tapioca: chef ensina receita que une sabor e funcionalidade
-
Quer fazer pão caseiro, mas acha difícil? Teste uma versão com tapioca
-
Nutricionista revela pré-treino poderoso que supera até ovo e tapioca
Confira como é feita a receita, que fica pronta em apenas 12 minutos:
Ingredientes
- 1 xícara de tapioca granulada
- Temperos a gosto (páprica defumada, cúrcuma e sal)
- 1 colher (sopa) de azeite
- 150 ml de água quente
6 imagensFechar modal.1 de 6
Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo
Getty Images2 de 6
Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas
Getty Images3 de 6
Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor
Getty Images4 de 6
Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo
Getty Images5 de 6
Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime
Getty Images6 de 6
É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado
Getty Images
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture a tapioca granulada, os temperos e o azeite.
- Acrescente a água quente e mexa até obter uma massa consistente que não grude nas mãos.
- Modele pequenas bolinhas e leve à air fryer a 200 °C por cerca de 12 minutos, ou até ficarem douradas e crocantes.
- Sirva em seguida