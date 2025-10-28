28/10/2025
Salgadinho de tapioca: faça a delícia crocante e saborosa na air fryer

Com textura leve e sabor marcante, o salgadinho de tapioca é uma opção perfeita para quem quer um lanche prático e diferente. A mistura simples de tapioca granulada, azeite e temperos resulta em pequenas bolinhas douradas e crocantes, prontas em poucos minutos na air fryer.

Confira como é feita a receita, que fica pronta em apenas 12 minutos:

Ingredientes

  • 1 xícara de tapioca granulada
  • Temperos a gosto (páprica defumada, cúrcuma e sal)
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 150 ml de água quente

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo
Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas
Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor
Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo
Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime
É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Getty Images2 de 6

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Getty Images3 de 6

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Getty Images4 de 6

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Getty Images5 de 6

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

Getty Images6 de 6

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Getty Images

Modo de preparo

  • Em uma tigela, misture a tapioca granulada, os temperos e o azeite.
  • Acrescente a água quente e mexa até obter uma massa consistente que não grude nas mãos.
  • Modele pequenas bolinhas e leve à air fryer a 200 °C por cerca de 12 minutos, ou até ficarem douradas e crocantes.
  • Sirva em seguida
