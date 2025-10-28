Salgadinho de tapioca: faça a delícia crocante e saborosa na air fryer

Com textura leve e sabor marcante, o salgadinho de tapioca é uma opção perfeita para quem quer um lanche prático e diferente. A mistura simples de tapioca granulada, azeite e temperos resulta em pequenas bolinhas douradas e crocantes, prontas em poucos minutos na air fryer.

Confira como é feita a receita, que fica pronta em apenas 12 minutos:

Ingredientes

1 xícara de tapioca granulada

Temperos a gosto (páprica defumada, cúrcuma e sal)

1 colher (sopa) de azeite

150 ml de água quente

Modo de preparo