28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Sampaoli destaca superioridade do Atlético-MG e gol de Hulk em vitória

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sampaoli-destaca-superioridade-do-atletico-mg-e-gol-de-hulk-em-vitoria

Pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG venceu o Independiente Del Valle por 3 x 1 nessa terça-feira (28/10). Os gols foram marcados por Guilherme Arana, Bernard e Hulk para os donos da casa. Spinelli fez para os visitantes. Em coletiva de imprensa, Sampaoli disse que o Galo foi superior e que está feliz por Hulk.

Leia também

“Foi um jogo que saiu como planejamos. O time foi claramente superior durante o primeiro tempo e este foi o melhor primeiro tempo que tivemos, estou contente por isso. Contente também por Hulk ter voltado a marcar e isso vai dar confiança a ele e a equipe”, iniciou Jorge Sampaoli.

3 imagensTorcida do Atlético-MG na Arena MRV na Copa Sul-AmericanaJogadores do Atlético-MG comemorando gol pela Copa Sul-AmericanaFechar modal.1 de 3

Hulk comemorando gol pelo Atlético-MG diante do Independiente Del Valle

Pedro Souza/Atlético-MG2 de 3

Torcida do Atlético-MG na Arena MRV na Copa Sul-Americana

Pedro Souza/Atlético-MG3 de 3

Jogadores do Atlético-MG comemorando gol pela Copa Sul-Americana

Pedro Souza/Atlético-MG

Durante a coletiva de imprensa, Sampaoli ainda comentou que não imaginava que a equipe poderia chegar ao nível que apresentou contra o Independiente Del Valle, e espera que o Atlético-MG volte a jogar bem na decisão da Copa Sul-Americana.

“Sinceramente, quando chegamos, não imaginávamos que o time poderia dar uma resposta como a que está dando agora. Os jogadores vieram e jogaram com muita paixão e emoção. Espero que tenhamos a mesma convicção que hoje quando enfrentarmos o adversário na final”, encerrou Sampaoli.

O adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana será conhecido na quinta-feira (30/10). Na Argentina, o Lanús recebe a Universidad de Chile às 19h. A primeira partida terminou empatada em 2 x 2. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Próxima partida

Agora, o Atlético-MG vira a chave no calendário e foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no domingo (2/11), às 18h30, no Estádio Beira-Rio diante do Internacional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost