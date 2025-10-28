Sampaoli destaca superioridade do Atlético-MG e gol de Hulk em vitória

Pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG venceu o Independiente Del Valle por 3 x 1 nessa terça-feira (28/10). Os gols foram marcados por Guilherme Arana, Bernard e Hulk para os donos da casa. Spinelli fez para os visitantes. Em coletiva de imprensa, Sampaoli disse que o Galo foi superior e que está feliz por Hulk.
“Foi um jogo que saiu como planejamos. O time foi claramente superior durante o primeiro tempo e este foi o melhor primeiro tempo que tivemos, estou contente por isso. Contente também por Hulk ter voltado a marcar e isso vai dar confiança a ele e a equipe”, iniciou Jorge Sampaoli.
Durante a coletiva de imprensa, Sampaoli ainda comentou que não imaginava que a equipe poderia chegar ao nível que apresentou contra o Independiente Del Valle, e espera que o Atlético-MG volte a jogar bem na decisão da Copa Sul-Americana.
“Sinceramente, quando chegamos, não imaginávamos que o time poderia dar uma resposta como a que está dando agora. Os jogadores vieram e jogaram com muita paixão e emoção. Espero que tenhamos a mesma convicção que hoje quando enfrentarmos o adversário na final”, encerrou Sampaoli.
O adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana será conhecido na quinta-feira (30/10). Na Argentina, o Lanús recebe a Universidad de Chile às 19h. A primeira partida terminou empatada em 2 x 2. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
Próxima partida
Agora, o Atlético-MG vira a chave no calendário e foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no domingo (2/11), às 18h30, no Estádio Beira-Rio diante do Internacional.