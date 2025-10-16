16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Sampaoli diz que Atlético-MG foi superior ao Cruzeiro no clássico

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sampaoli-diz-que-atletico-mg-foi-superior-ao-cruzeiro-no-classico

Na noite da última quarta-feira (15/10), o Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 1 x 1 durante os 90 minutos, Jorge Sampaoli afirmou em entrevista coletiva que o Galo foi superior ao rival.

Leia também

“Desde que começou o jogo, o único time que propôs ganhar foi o Atlético. O primeiro tempo foi muito bom, muito superior para nós e com muitas chances. Depois, um erro nos levou a ter que virar o resultado. Para mim, do que eu vi, do meu lugar, a superioridade foi muito grande”, discorreu o treinador.

5 imagensScarpa levou perigo no clássicoMatheus Pereira marcou o primeiro na partidaMatheus PereiraAtlético volta a jogar no sábado contra o CorinthiansFechar modal.1 de 5

Ruan Tressoldi marcou para o Galo

Pedro Souza / Atlético2 de 5

Scarpa levou perigo no clássico

Pedro Souza / Atlético3 de 5

Matheus Pereira marcou o primeiro na partida

Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 5

Matheus Pereira

Gustavo Aleixo/Cruzeiro5 de 5

Atlético volta a jogar no sábado contra o Corinthians

Pedro Souza / Atlético

Durante a coletiva de imprensa, Sampaoli falou sobre jogar com um atleta a mais durante boa parte do tempo, além de deixar claro que o Atlético-MG tinha a possibilidade de vencer a partida.

“Quando o rival tem um jogador a menos, já se fecha mais, se mete muito mais atrás. E quando se reduzem os espaços, é complicado desequilibrar no último terço. E a verdade é que a equipe se plantou, a equipe foi muito superior, teve todas as possibilidades de ganhar o jogo”, acrescentou Sampaoli.

Agora, o Atlético-MG foca suas atenções na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (18/10), a equipe visita o Corinthians na Neo Química Arena, às 18h30.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost