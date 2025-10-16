Sampaoli diz que Atlético-MG foi superior ao Cruzeiro no clássico

Na noite da última quarta-feira (15/10), o Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 1 x 1 durante os 90 minutos, Jorge Sampaoli afirmou em entrevista coletiva que o Galo foi superior ao rival.

Leia também

“Desde que começou o jogo, o único time que propôs ganhar foi o Atlético. O primeiro tempo foi muito bom, muito superior para nós e com muitas chances. Depois, um erro nos levou a ter que virar o resultado. Para mim, do que eu vi, do meu lugar, a superioridade foi muito grande”, discorreu o treinador.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Ruan Tressoldi marcou para o Galo

Pedro Souza / Atlético 2 de 5

Scarpa levou perigo no clássico

Pedro Souza / Atlético 3 de 5

Matheus Pereira marcou o primeiro na partida

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 4 de 5

Matheus Pereira

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 5 de 5

Atlético volta a jogar no sábado contra o Corinthians

Pedro Souza / Atlético

Durante a coletiva de imprensa, Sampaoli falou sobre jogar com um atleta a mais durante boa parte do tempo, além de deixar claro que o Atlético-MG tinha a possibilidade de vencer a partida.

“Quando o rival tem um jogador a menos, já se fecha mais, se mete muito mais atrás. E quando se reduzem os espaços, é complicado desequilibrar no último terço. E a verdade é que a equipe se plantou, a equipe foi muito superior, teve todas as possibilidades de ganhar o jogo”, acrescentou Sampaoli.

Agora, o Atlético-MG foca suas atenções na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (18/10), a equipe visita o Corinthians na Neo Química Arena, às 18h30.