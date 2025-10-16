Sampaoli diz que Atlético-MG foi superior ao Cruzeiro no clássico

Na noite da última quarta-feira (15/10), o Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 1 x 1 durante os 90 minutos, Jorge Sampaoli afirmou em entrevista coletiva que o Galo foi superior ao rival.
Leia também
-
Atlético-MG e Cruzeiro empatam em 1 x 1 no último clássico do ano
-
Atlético-MG x Cruzeiro: saiba onde assistir ao clássico mineiro
-
Grêmio x Atlético-MG duelam pelo jogo de ida do Brasileirão Sub-17
-
Veja quem são os titulares que podem desfalcar o Atlético no clássico
“Desde que começou o jogo, o único time que propôs ganhar foi o Atlético. O primeiro tempo foi muito bom, muito superior para nós e com muitas chances. Depois, um erro nos levou a ter que virar o resultado. Para mim, do que eu vi, do meu lugar, a superioridade foi muito grande”, discorreu o treinador.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Ruan Tressoldi marcou para o Galo
Pedro Souza / Atlético2 de 5
Scarpa levou perigo no clássico
Pedro Souza / Atlético3 de 5
Matheus Pereira marcou o primeiro na partida
Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 5
Matheus Pereira
Gustavo Aleixo/Cruzeiro5 de 5
Atlético volta a jogar no sábado contra o Corinthians
Pedro Souza / Atlético
Durante a coletiva de imprensa, Sampaoli falou sobre jogar com um atleta a mais durante boa parte do tempo, além de deixar claro que o Atlético-MG tinha a possibilidade de vencer a partida.
“Quando o rival tem um jogador a menos, já se fecha mais, se mete muito mais atrás. E quando se reduzem os espaços, é complicado desequilibrar no último terço. E a verdade é que a equipe se plantou, a equipe foi muito superior, teve todas as possibilidades de ganhar o jogo”, acrescentou Sampaoli.
Agora, o Atlético-MG foca suas atenções na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (18/10), a equipe visita o Corinthians na Neo Química Arena, às 18h30.