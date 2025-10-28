28/10/2025
Sampaoli pode conquistar Sul-Americana pela segunda vez na carreira

Jorge Sampaoli está a um passo de escrever mais um capítulo vitorioso em sua carreira. O técnico argentino, conhecido pelo estilo ofensivo, pode conquistar a Copa Sul-Americana pela segunda vez. Isso porque nesta terça-feira (28/10), o Atlético conseguiu a vaga na grande final depois vencer o Independiente del Valle, do Equador, por 3 x 1.

O treinador já sabe o que é erguer um troféu continental: em 2011, ele conquistou a Sul-Americana comandando a Universidad de Chile. Na época, foram 12 jogos, 10 vitórias e dois empates, com apenas dois gols sofridos ao longo da campanha

Na primeira fase, o time venceu o Phoenix Athletic Center por 1 x 0 em Santiago e empatou sem gols na volta, em Montevidéu. Na segunda fase, superou o Club Nacional de Football com vitórias por 1 x 0 em casa e 2 x 0 fora. Nas oitavas de final, aplicou 4 x 0 no Flamengo, no Rio de Janeiro, e levou o triunfo por 1 x 0 na partida de volta em Santiago.

Nas quartas, enfrentou o Arsenal de Sarandí, derrotando o time argentino por 2 x 1 fora de casa e 3 x 0 no Estádio Nacional. A semifinal teve o Vasco da Gama como adversário, com empate em 1 x 1 no Rio e vitória por 2 x 0 em Santiago. Na decisão, a Universidad de Chile venceu a Liga Desportiva Universitária por 1 x 0 no jogo de ida em Quito e confirmou o título com um 3 x 0 em Santiago.

Agora, à frente da Atlético, ele busca repetir o feito continental. Mas para que isso ocorra, há mais um adversário para o Galo, que será conhecido na quinta-feira (30/10). Na Argentina, o Lanús recebe a Universidad de Chile às 19h. A primeira partida terminou empatada em 2 x 2.

