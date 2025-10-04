Sampaoli se surpreende com postura do time no revés para o Fluminense

Na noite deste sábado (4/10), o Atlético-MG visitou o Fluminense e acabou derrotado por 3 x 0, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, Jorge Sampaoli, treinador do Galo, disse que se surpreendeu com a postura do time.

“A verdade é que isso me surpreendeu, porque a equipe vinha rendendo mediamente bem. Três partidas que não nos sofremos gols e hoje nos vimos vulneráveis. Hoje vou ter que pensar bem, analisar bem, ver bem porque aconteceu o que não havia passado anteriormente”, disse o comandante.

Jorge Sampaoli, no decorrer da coletiva de imprensa, disse que está preocupado com o futuro do time, já que, segundo ele, os atletas perderam a convicção.

“Para mim, o que mais me deixa preocupado com o futuro é que o time perdeu a convicção. Inclusive o jogo com Botafogo, o time que perdeu o jogo de outra forma. Hoje eu estou surpreendido porque esperava outro rendimento”, encerrou Sampaoli.

Agora, o Atlético-MG volta para casa e recebe o Sport na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quarta-feira (8/10), às 19h, em Minas Gerais.