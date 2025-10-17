Samyra Show une participações especiais e força da música nordestina em novo DVD

17/10/2025
Na última quinta-feira (16/10), Samyra Show viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao gravar um novo DVD no Parque Maria da Luz, em Campina Grande, Paraíba. Nos bastidores, a cantora conversou com o repórter Netto Motta, do portal LeoDias, e adiantou detalhes do projeto, que promete mostrar toda a força da música nordestina o tradicional e trazer convidados escolhidos a dedo.

Primeiro, Samyra explicou que esse é um dos lugares que mais representam seu gênero, o forró: “A cidade de tantos ícones do nosso forró, de tanta tradição e a terra do maior São João do mundo. Então tá tudo conectado. Samyra, Forró, Campina Grande, acredito que tem tudo a ver”, afirmou a cantora, que se preparou para misturar a energia do forró moderno com a alma da tradição nordestina.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Samyra Show grava novo DVDFoto/Portal LeoDias
Foto/Instagram
Samyra Show grava novo DVDFoto/Instagram
Reprodução
Samyra ShowReprodução

Nos bastidores, a cantora adiantou que os convidados foram escolhidos a dedo para representar diferentes gerações e vertentes da música e garantir um projeto cheio de personalidade: “A gente trouxe um mix de tudo, né? De look, nova roupagem, uma nova era. Trazendo também participações assim icônicas. A gente trouxe uma diversidade de ritmos, misturou vaquejada, com forró moderno, com brega”, detalhou.

Com participações de Mano Walter, Priscila Senna, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete, o novo trabalho chega na sequência de sucessos e promete repetir a dose como uma das grandes referências do forró. “Foram escolhidos a dedo, assim, a gente pensou muito e a gente queria trazer essa mistura, né, pro nosso forró trazer o contemporâneo, com o forró tradicional e fazer um grande evento”, garantiu.

Conhecida por ser “diferentona”, Samyra afirmou que a gravação do DVD carrega toda a sua essência. A cantora também deixou um recado inspirador para as mulheres que a acompanham: “Continue perseverando, não desista dos seus sonhos, corra atrás que, uma hora ou outra, a vitória vem”, ela celebrou ainda uma nova era e uma nova fase em sua carreira, reforçando seu estilo único e marcante.

