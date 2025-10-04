04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher premiê do Japão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sanae-takaichi-deve-se-tornar-a-primeira-mulher-premie-do-japao

A política conservadora Sanae Takaichi, de 64 anos, foi eleita neste sábado (4/10) a nova líder do Partido Liberal Democrata (PLD). A vitória abre caminho para que ela se torne a primeira mulher a comandar o governo japonês na história do país.

A eleição interna do partido foi motivada pela renúncia do atual primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, pressionado por derrotas eleitorais e pela crescente insatisfação popular.

A votação no parlamento, onde será escolhido o sucessor de Ishiba, está marcada para 15 de outubro.

Leia também

As eleições no PLD foram acirradas, em que Takaichi derrotou o ex-ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, no segundo turno.

A nova líder, uma aliada próxima do ex-premiê Shinzo Abe, representa uma ala mais linha-dura dentro do partido. Sua eleição é vista como uma tentativa da legenda de reconquistar a confiança da base mais conservadora em um momento de instabilidade política e desafios econômicos, como a alta da inflação e a desvalorização do iene.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost