Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher premiê do Japão

A política conservadora Sanae Takaichi, de 64 anos, foi eleita neste sábado (4/10) a nova líder do Partido Liberal Democrata (PLD). A vitória abre caminho para que ela se torne a primeira mulher a comandar o governo japonês na história do país.

A eleição interna do partido foi motivada pela renúncia do atual primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, pressionado por derrotas eleitorais e pela crescente insatisfação popular.

A votação no parlamento, onde será escolhido o sucessor de Ishiba, está marcada para 15 de outubro.

As eleições no PLD foram acirradas, em que Takaichi derrotou o ex-ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, no segundo turno.

A nova líder, uma aliada próxima do ex-premiê Shinzo Abe, representa uma ala mais linha-dura dentro do partido. Sua eleição é vista como uma tentativa da legenda de reconquistar a confiança da base mais conservadora em um momento de instabilidade política e desafios econômicos, como a alta da inflação e a desvalorização do iene.