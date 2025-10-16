16/10/2025
Sanções dos EUA ao Brasil permanecem após reunião entre Rubio e Vieira

Os Estados Unidos mantiveram sanções ao Brasil após  a primeira reunião presencial entre os chefes das respectivas diplomacias, Marco Rubio e Mauro Vieira, nesta quinta-feira (16/10).

Segundo fontes a par das negociações, o encontro foi pautado por discussões de cunho político e comercial.

Após a reunião, o chanceler brasileiro classificou o encontro como “ótima reunião” e destacou a “atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações” entre os dois países.

“Foi uma ótima reunião aqui em Washington (EUA) com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou como um encontro bilateral, a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e positiva. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países em sintonia com a boa química no telefone de semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump.”

