Sanções dos EUA ao Brasil permanecem após reunião entre Rubio e Vieira

Os Estados Unidos mantiveram sanções ao Brasil após a primeira reunião presencial entre os chefes das respectivas diplomacias, Marco Rubio e Mauro Vieira, nesta quinta-feira (16/10).
Segundo fontes a par das negociações, o encontro foi pautado por discussões de cunho político e comercial.
Após a reunião, o chanceler brasileiro classificou o encontro como “ótima reunião” e destacou a “atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações” entre os dois países.
“Foi uma ótima reunião aqui em Washington (EUA) com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou como um encontro bilateral, a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e positiva. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países em sintonia com a boa química no telefone de semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump.”