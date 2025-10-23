sangue-de-aranha-brasileira-tem-potencial-contra-fungos-resistentes

Ao extrair uma molécula do sangue da aranha Acanthoscurria rondoniae, cientistas do Instituto Butantan identificaram uma possível terapia contra fungos resistentes. Em testes, a substância conseguiu combater fungos do gênero Candida e Trichosporon. Batizada de rondonina, a molécula teve ação específica contra os patógenos, indicando baixo risco de toxicidade para humanos. O animal é uma espécie de tarântula da Amazônia.

A pesquisa foi liderada pela equipe do pesquisador Pedro Ismael da Silva Junior, do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Butantan, que vem estudando a molécula desde 2012. Os resultados foram publicados na revista científica In Silico Pharmacology no ano passado.

Estudos revelam que fungos atacam 6,5 milhões de pessoas mundialmente, sendo responsáveis por 2,5 milhões de mortes. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2022 aponta que a resposta imunológica a infecções fúngicas e resistência antifúngica deve ser fortalecida globalmente.

Como funciona a molécula contra fungos

A molécula é uma fragmento da hemocianina, uma proteína sanguínea do aracnídeo, responsável pelo transporte de oxigênio. Estudos anteriores revelaram as propriedades antimicrobianas da substância, que atua no sistema imunológico da aranha.

Depois de ser sintetizada e testada contra vários tipos de microrganismos, a eficiência da rondonina foi maior contra fungos unicelulares, como os do gênero Candida. Em pessoas com sistema imune enfraquecido, os microrganismos podem causar doenças graves, sendo considerados multirresistentes e tendo uma taxa de mortalidade de até 66% em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Pesquisadores do Instituto Butantan foram responsáveis pela descoberta

Ao estudar como a molécula matava os fungos, os pesquisadores utilizaram uma simulação computacional.

“Nós construímos computacionalmente a estrutura tridimensional da rondonina e testamos seu encaixe com centenas de proteínas de interesse, que são importantes para a sobrevivência do fungo. Depois, vimos quais ligações permaneciam estáveis ao longo do tempo para identificar as proteínas de melhor encaixe – que seriam os alvos mais prováveis da nossa molécula”, explica um dos autores do estudo, Elias Jorge Muniz Seif, em comunicado.

Foram identificados dois locais por onde a rondonina atacava: a proteína da membrana externa F, local onde a substância entra no fungo; e a proteína responsável por envolver o DNA do patógeno. Para os pesquisadores, ao adentrar a célula do fungo, a molécula vai direto para onde está o material genético e impede a replicação do microrganismo.

A descoberta sugere que o pedaço sanguíneo age especificamente contra o microrganismo, mostrando ser seguro para as células humanas.

Potencial contra o câncer

Composta por uma sequência de 10 aminoácidos, os pesquisadores também investigaram o potencial dos fragmentos da rondonina. O objetivo era encontrar uma parte igualmente ou até mais eficaz que a molécula completa, que fosse uma candidata terapêutica melhor e de produção mais barata.

Em outra pesquisa recente realizada pelo mesmo grupo, as modificações obtiveram um peptídeo com atividade antitumoral – inibidora do crescimento de células cancerígenas. Chamada de RondH, a molécula reduziu o desenvolvimento de metástase em animais com câncer de pele.

“A atividade antimicrobiana é a ponta do iceberg. Se você identifica uma boa molécula, que tem ação antimicrobiana e que não é tóxica para células humanas, é muito provável que ela também tenha outras atividades importantes”, exalta um dos coautores do estudo, Pedro Ismael, que se dedica a essa linha de pesquisa há mais de 30 anos.

A próxima etapa será realizar mais testes para aprimorar o conhecimento sobre o funcionamento da rondonina.

