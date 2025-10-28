Sangue e fogo no Alemão: polícia persegue 100 do Comando Vermelho

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (28/10), a Operação Contenção, uma ação integrada das forças estaduais de segurança pública nos complexos do Alemão e da Penha contra faccionados do Comando Vermelho (CV). Durante a ação policial, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão nos dois complexos, localizados na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Entre os traficantes procurados, pelo menos 30 são oriundos do Pará. Durante a operação, que segue em andamento, criminosos reagiram a tiros e com barricadas em chamas. Um homem em situação de rua foi atingido nas costas por uma bala perdida, e outras duas pessoas também foram baleadas, sendo levadas para um hospital da região.

Mais detalhes do caso:

A operação tem participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.

Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.

A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, além de dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

A estrutura também inclui ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para atendimento emergencial.