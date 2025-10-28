Sangue e fogo no Alemão: polícia persegue 100 do Comando Vermelho

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (28/10), a Operação Contenção, uma ação integrada das forças estaduais de segurança pública nos complexos do Alemão e da Penha contra faccionados do Comando Vermelho (CV). Durante a ação policial, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão nos dois complexos, localizados na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Entre os traficantes procurados, pelo menos 30 são oriundos do Pará. Durante a operação, que segue em andamento, criminosos reagiram a tiros e com barricadas em chamas. Um homem em situação de rua foi atingido nas costas por uma bala perdida, e outras duas pessoas também foram baleadas, sendo levadas para um hospital da região.
Mais detalhes do caso:
- A operação tem participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).
- O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.
- Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.
- A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.
“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.
Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, além de dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.
A estrutura também inclui ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para atendimento emergencial.