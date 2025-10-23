santos-adota-cautela-e-mira-retorno-de-neymar-contra-o-flamengo

Afastado dos gramados desde setembro, o Santos mantém cautela em relação ao retorno de Neymar. O atacante se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita.

A expectativa da comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda é contar com o camisa 10 no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, pelo Brasileirão, no Maracanã. Antes, a previsão era de que o retorno ocorresse diante do Fortaleza, em 3 de novembro.

Neymar segue em tratamento, sem voltar aos trabalhos no gramado. O jogador se lesionou durante um treino no CT Rei Pelé. Desde o retorno ao Santos, o atacante tem sofrido com problemas físicos. Ele ficou fora por conta de uma lesão na coxa esquerda, que o afastou entre março e maio, e voltou a sentir em agosto.

Na atual temporada, Neymar soma seis gols e três assistências em 21 jogos. Pelo Brasileirão, balançou as redes três vezes.

Próximos jogos do Santos

Botafogo (Fora) – 26/10 – 16h (de Brasília) – Brasileirão

Fortaleza (Casa) – 03/11 – 20h (de Brasília) – Brasileirão

Palmeiras (Fora) – 06/11 – 21h30 (de Brasília) – Brasileirão