Santos adota cautela e mira retorno de Neymar contra o Flamengo

Escrito por Portal Leo Dias
Afastado dos gramados desde setembro, o Santos mantém cautela em relação ao retorno de Neymar. O atacante se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita.

A expectativa da comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda é contar com o camisa 10 no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, pelo Brasileirão, no Maracanã. Antes, a previsão era de que o retorno ocorresse diante do Fortaleza, em 3 de novembro.

Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar Jr em campo contra o VascoFoto: Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar em campo contra o Vasco, no MorumBisFoto: Raul Baretta/ Santos FC.
Reprodução Instagram Neymar Jr.
Neymar Jr.Reprodução Instagram Neymar Jr.
Foto/Gilson
Neymar e Fabrício BrunoFoto/Gilson

Neymar segue em tratamento, sem voltar aos trabalhos no gramado. O jogador se lesionou durante um treino no CT Rei Pelé. Desde o retorno ao Santos, o atacante tem sofrido com problemas físicos. Ele ficou fora por conta de uma lesão na coxa esquerda, que o afastou entre março e maio, e voltou a sentir em agosto.

Na atual temporada, Neymar soma seis gols e três assistências em 21 jogos. Pelo Brasileirão, balançou as redes três vezes.

Próximos jogos do Santos

Botafogo (Fora) – 26/10 – 16h (de Brasília) – Brasileirão
Fortaleza (Casa) – 03/11 – 20h (de Brasília) – Brasileirão
Palmeiras (Fora) – 06/11 – 21h30 (de Brasília) – Brasileirão

