Santos bate Corinthians por 3 x 1 e respira no Campeonato Brasileiro

santos-bate-corinthians-por-3-x-1-e-respira-no-campeonato-brasileiro

Em clássico disputado nesta quarta-feira (15/10), o Santos venceu o Corinthians por 3 x 1, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe no confronto foram marcados por Zé Rafael, Barreal e Rollheiser. Raniele descontou para o Timão.

Com o resultado, o Santos continua na 16ª posição, porém agora com 31 pontos, seis a mais do que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento e que enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira (16/10). Já o Corinthians, vai para a 12ª colocação, com 33 pontos.

Logo no início do jogo, aos quatro minutos, Barreal cobrou escanteio na primeira trave, Zé Rafael subiu mais alto do que a defesa do Corinthians e estufou as redes.

Ainda no primeiro tempo, o Santos aumentou. Aos 39, João Schmidt passou para Barreal na entrada. O argentino cortou para o meio e acertou belo chute para colocar 2 x 0 no placar.

Veja o segundo gol do Santos:

Santos 2×0 Corinthians

⚽ Álvaro Barreal – Golaço!
🥾 João Schmidt

🏆 Brasileirão Série A | 28ª rodada

pic.twitter.com/VwZaymtpvL

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 16, 2025

Aos seis do segundo tempo, Zé Rafael teve sua perna agarrada por Breno Bidon e caiu na área. Minutos depois, o juiz foi ao monitor do VAR e marcou pênalti. Na cobrança, Rollheiser bateu cruzado e marcou o terceiro do Peixe.

Aos 12 minutos, o Corinthians diminuiu. Matheuzinho cobrou escanteio, Raniele cabeceou e marcou o primeiro gol do Timão no confronto. Após este momento, a equipe visitante foi melhor e teve boas chances para reduzir ainda mais a vantagem, mas não teve sucesso.

Próximos jogos

O próximo jogo do Santos será na segunda-feira (20/10) às 21h30, contra o Vitória, na Vila Belmiro. Já o Corinthians, enfrenta o Atlético-MG no sábado (18/10), às 18h30, na Neo Química Arena.

