21/10/2025
Santos dobra chances de rebaixamento após derrota para o Vitória; veja

A derrota do Santos por 1 x 0 para o Vitória, na noite dessa segunda-feira (20/10), deixou o Peixe em situação dramática no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não conseguiu abrir distância para os quatro últimos colocados e está muito próximo de entrar na zona de rebaixamento.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a derrota, as chances de rebaixamento do Santos subiram consideravelmente. Antes da partida contra o Vitória, o Peixe tinha 16,4% de probabilidade de queda. Agora, este número subiu para 34,8%.

3 imagens

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos.

Ricardo Moreira/Getty Images2 de 3

Santos foi superado pelo Vitória na Vila Belmiro.

Ricardo Moreira/Getty Images3 de 3

Peixe perdeu o jogo por 1 x 0 para os baianos

Ricardo Moreira/Getty Images

O Santos segue na 16ª posição, com 31 pontos, mesmo número do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, mas que possui um jogo a mais e um resultado positivo a menos.

Já o Vitória, principal rival do Santos na luta contra o descenso, tinha 67,9%. Com o triunfo, o Leão da Barra possui 44,6%.

Leia também

Confira as chances de rebaixamento

  1. Sport – 99,79%
  2. Fortaleza – 90,4%
  3. Juventude – 89,4%
  4. Vitória – 44,6%
  5. Santos – 34,8%
  6. Atlético-MG – 12,8%
  7. Ceará – 6,6%
  8. Internacional – 5,5%
  9. Corinthians – 5,3%
  10. Red Bull Bragantino – 4,7%
  11. Grêmio – 4%
  12. São Paulo – 1,7%
  13. Vasco da Gama – 0,27%
  14. Fluminense – 0,037%
