Santos dobra chances de rebaixamento após derrota para o Vitória; veja

A derrota do Santos por 1 x 0 para o Vitória, na noite dessa segunda-feira (20/10), deixou o Peixe em situação dramática no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não conseguiu abrir distância para os quatro últimos colocados e está muito próximo de entrar na zona de rebaixamento.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a derrota, as chances de rebaixamento do Santos subiram consideravelmente. Antes da partida contra o Vitória, o Peixe tinha 16,4% de probabilidade de queda. Agora, este número subiu para 34,8%.
Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos.
Santos foi superado pelo Vitória na Vila Belmiro.
Peixe perdeu o jogo por 1 x 0 para os baianos
O Santos segue na 16ª posição, com 31 pontos, mesmo número do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, mas que possui um jogo a mais e um resultado positivo a menos.
Já o Vitória, principal rival do Santos na luta contra o descenso, tinha 67,9%. Com o triunfo, o Leão da Barra possui 44,6%.
Confira as chances de rebaixamento
- Sport – 99,79%
- Fortaleza – 90,4%
- Juventude – 89,4%
- Vitória – 44,6%
- Santos – 34,8%
- Atlético-MG – 12,8%
- Ceará – 6,6%
- Internacional – 5,5%
- Corinthians – 5,3%
- Red Bull Bragantino – 4,7%
- Grêmio – 4%
- São Paulo – 1,7%
- Vasco da Gama – 0,27%
- Fluminense – 0,037%