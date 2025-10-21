Santos dobra chances de rebaixamento após derrota para o Vitória; veja

A derrota do Santos por 1 x 0 para o Vitória, na noite dessa segunda-feira (20/10), deixou o Peixe em situação dramática no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não conseguiu abrir distância para os quatro últimos colocados e está muito próximo de entrar na zona de rebaixamento.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a derrota, as chances de rebaixamento do Santos subiram consideravelmente. Antes da partida contra o Vitória, o Peixe tinha 16,4% de probabilidade de queda. Agora, este número subiu para 34,8%.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos.

Ricardo Moreira/Getty Images 2 de 3

Santos foi superado pelo Vitória na Vila Belmiro.

Ricardo Moreira/Getty Images 3 de 3

Peixe perdeu o jogo por 1 x 0 para os baianos

Ricardo Moreira/Getty Images

O Santos segue na 16ª posição, com 31 pontos, mesmo número do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, mas que possui um jogo a mais e um resultado positivo a menos.

Já o Vitória, principal rival do Santos na luta contra o descenso, tinha 67,9%. Com o triunfo, o Leão da Barra possui 44,6%.

Leia também

Confira as chances de rebaixamento