Santos dobra chances de rebaixamento após derrota para o Vitória

A derrota por 1 x 0 para o Vitória, na noite de segunda-feira (20), acendeu o sinal de alerta no Santos. O resultado manteve o time paulista na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, empatado com o próprio Vitória — primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a mais.

Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do Santos subiram de 16,4% para 34,8% após o revés em Salvador. O dado praticamente dobra o risco do clube cair para a Série B.

Situação dramática na tabela

Com o novo tropeço, o Santos segue sem conseguir abrir vantagem dos concorrentes diretos na briga contra o descenso. O Vitória, rival direto, reduziu suas chances de queda de 67,9% para 44,6% e ganhou fôlego na luta pela permanência.

Chances de rebaixamento segundo a UFMG

Sport – 99,79%

Fortaleza – 90,4%

Juventude – 89,4%

Vitória – 44,6%

Santos – 34,8%

Atlético-MG – 12,8%

Ceará – 6,6%

Internacional – 5,5%

Corinthians – 5,3%

Red Bull Bragantino – 4,7%

Grêmio – 4%

São Paulo – 1,7%

Vasco da Gama – 0,27%

Fluminense – 0,037%

O Santos volta a campo no próximo fim de semana em busca de recuperação, tentando se afastar do Z-4 e aliviar a pressão da torcida, que teme um novo rebaixamento na história do clube.

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG / Campeonato Brasileiro / Metrópoles

