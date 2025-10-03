São Januário mais perto da reforma: Vasco sela acordo histórico com a Prefeitura

O Vasco e a Prefeitura do Rio de Janeiro formalizaram, nesta sexta-feira (3/10), o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. A assinatura do acordo, realizada no Palácio da Cidade, representa um avanço decisivo no projeto de reforma do estádio.

O encontro contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente do Vasco, Pedrinho, do segundo vice-presidente geral do clube, Renato Brito Neto — responsável por conduzir o processo —, além do secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder, do secretário de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, do vereador Alexandre Isquierdo e outros dirigentes do Cruz-Maltino.

Comercialização e recursos

Com o termo assinado, o Vasco passa a ter autorização para negociar o potencial construtivo com empresas interessadas. A SOD Capital, que já manifestou intenção, poderá exercer a opção de compra conforme o acordo.

A transação envolve aproximadamente 250 mil m², cerca de 90% do total disponível, e pode render em torno de R$ 500 milhões.

Declaração do presidente

O presidente Pedrinho destacou a relevância do acordo para o futuro do clube e agradeceu o apoio das autoridades envolvidas no processo.

“Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo, todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. É um marco na história do Vasco! Esperamos, o mais rapidamente possível, dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos”, afirmou.

O que significa o potencial construtivo

O potencial construtivo é o direito de construir em um terreno, de acordo com os limites estabelecidos pelo plano diretor da cidade. No caso do Vasco, a lei complementar aprovada autoriza a transferência desse direito para outras regiões do Rio, como Barra da Tijuca e Zona Norte, que possuem maior infraestrutura.

Investidores podem adquirir esse “direito de construir”, e os valores arrecadados são destinados exclusivamente à reforma e modernização de São Januário. Por determinação legal, 100% da verba será aplicada no estádio e seu entorno, com fiscalização da Prefeitura e dos órgãos internos do clube. A medida impede que os recursos sejam utilizados para pagamento de dívidas ou salários.

