08/10/2025
Universo POP
São Paulo anuncia nova política de transparência com treinos abertos e relatórios

Escrito por Portal Leo Dias
sao-paulo-anuncia-nova-politica-de-transparencia-com-treinos-abertos-e-relatorios

O São Paulo iniciará mudanças em sua política de transparência, conforme antecipou o “ge” e confirmou o Lance!. Entre as medidas, está a abertura parcial ou total do SuperCT em dias específicos, permitindo que torcedores acompanhem os treinos, pelo menos durante a etapa de aquecimento.

O clube também estuda realizar coletivas mensais com dirigentes, incluindo o presidente Julio Casares, com o objetivo de ampliar o diálogo com a torcida. No departamento médico, boletins detalhados sobre a condição dos atletas devem se tornar rotina, seguindo o modelo usado com Lucas Moura, cujo procedimento e evolução foram divulgados publicamente.

Na área financeira, o Tricolor pretende divulgar relatórios e balanços a cada dois meses, com detalhes de valores de transferências e negociações realizadas pelo clube. A medida busca aumentar a visibilidade sobre as decisões administrativas e manter os torcedores informados sobre a gestão do clube.

A decisão de reforçar a transparência foi motivada por protestos da torcida nos últimos jogos contra Ceará e Palmeiras, além de polêmicas de arbitragem, como no Choque-Rei. Conversas com a CBF também influenciaram a iniciativa, reforçando a necessidade de comunicação aberta, tanto com o público quanto internamente.

