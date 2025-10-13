São Paulo confirma nova lesão muscular de Oscar; saiba mais

O São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (13/10), uma nova lesão do meia Oscar. Segundo informou o Tricolor, o jogador se queixou de dores na panturrilha e, após exames de imagem, foi identificado que o problema é muscular.

“O meia se queixou de dores na panturrilha esquerda e passou por avaliações clínicas e exames de imagem que identificaram uma lesão muscular. O jogador está em tratamento no REFFIS Plus”, informou o clube.

O jogador estava retornando aos campos e havia sido relacionado para os dois últimos jogos do time, mas não entrou em nenhum dos confrontos.

Antes disso, o meia tinha ficado mais de dois meses longe dos gramados. Em 2025, ele disputou apenas 21 jogos, com dois gols e cinco assistências.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (16/10) contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá na Arena do Grêmio, às 19h.