São Paulo confirma segunda morte por intoxicação após consumo de bebida com metanol

A Prefeitura de São Paulo confirmou, neste sábado (4/10), a segunda morte causada por intoxicação por metanol na capital. A vítima, um homem de 46 anos, apresentou sintomas no dia 29 de setembro, foi atendida no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no Tatuapé, na zona leste, mas não resistiu. O óbito ocorreu na última quinta-feira (2/10).

O primeiro caso confirmado na cidade havia sido registrado em 15 de setembro. Na ocasião, um homem de 54 anos apresentou sintomas no dia 9 e foi atendido pela rede privada de saúde, mas também morreu.

Na sexta-feira (3/10), a Vigilância Sanitária fiscalizou dois estabelecimentos. Um bar no bairro Cidade Dutra foi interditado totalmente, enquanto outro, no Jardim São Luiz, teve interdição parcial para a venda de bebidas alcoólicas.

Compra de antídotos

Na manhã deste sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra de 2.500 unidades de fomepizol — medicamento utilizado no tratamento de intoxicação por metanol — junto à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O produto será fornecido por um laboratório japonês.

Segundo balanço do Ministério da Saúde, o número de notificações de intoxicação por metanol no Brasil chegou a 127, sendo 11 confirmadas em laboratório. Até agora, são 12 mortes suspeitas: uma confirmada em São Paulo e outras 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Na sexta-feira (3/10), Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram seus primeiros casos suspeitos.