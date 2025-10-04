São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina







O São Paulo mostrou superioridade para derrotar o San Lorenzo (Argentina) pelo placar de 2 a 0, na noite desta sexta-feira (3) no estádio Florencio Sola, em Banfield, em sua estreia na edição 2025 da Copa Libertadores Feminina.

Esta vitória deixou as Soberanas na primeira colocação do Grupo C com o total de três pontos, ao lado do Colo-Colo (Chile), que superou o Olímpia (Paraguai) também por 2 a 0.

A vitória do São Paulo começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, quando, aproveitando momento de desatenção da defesa adversária, a lateral Bruna Calderan lançou para Millene, que, com muita liberdade, bateu colocado para superar a goleira Solana Pereyra.

Aos 12 minutos da etapa final as Soberanas deram números finais ao marcador. A meio-campista Camilinha dominou na entrada da área, se livrou da marcação e acertou uma bomba para superar a goleira da equipe argentina.