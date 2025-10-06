06/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

São Paulo é derrotado e se complica na Libertadores Feminina

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sao-paulo-e-derrotado-e-se-complica-na-libertadores-feminina


Logo Agência Brasil

O São Paulo ficou em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores Feminina após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo Colo-Colo (Chile), na noite desta segunda-feira (6) no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (Argentina).

Notícias relacionadas:

Após o revés, as Soberanas ocupam a vice-liderança da chave com três pontos. A liderança do Grupo é ocupada justamente pelas chilenas, que estão com 100% de aproveitamento na competição. E a vitória do Colo-Colo foi garantida com um gol da meio-campista Valencia, artilheira da atual edição da Libertadores com três gols marcados.

Agora, o São Paulo terá que buscar a classificação diante do Olimpia (Paraguai), a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (9).

Ferroviária nas quartas

Quem já garantiu a presença nas quartas de final da competição é a Ferroviária. Na noite do último domingo (5), as Guerreiras Grenás superaram o Alianza Lima (Peru) no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, pelo placar de 2 a 1. Após um primeiro tempo sem gols, Júlia Beatriz abriu o placar para o time de Araraquara, Molina empatou para as peruanas e Mylena Carioca deu números finais ao marcador.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost