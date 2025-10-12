12/10/2025
São Paulo é eliminado nas quartas de final da Libertadores Feminina

O Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 x 0, neste domingo (12/10), e avançou para a semifinal da Libertadores Feminina. Esta foi a primeira participação das Soberanas na competição.

Agora, o time colombiano enfrenta o Colo-Colo na quarta-feira (15/10), às 16h, na briga por uma vaga na final do torneio. No mesmo dias, às 20h, terá o duelo brasileiro entre Corinthians x Ferroviária.

Na primeira fase da Libertadores Feminina, o São Paulo avançou na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos, com duas vitórias e uma derrota. Já as colombianas fecharam na liderança do Grupo D, com sete pontos, duas vitórias e um empate.

