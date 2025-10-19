São Paulo está cada vez mais presente no radar da Globo para novas novelas

Nesta segunda, a Globo estreia “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva ambientada em São Paulo. No projeto original, vale lembrar, a ideia era ter o Rio de Janeiro e mais de 20 capítulos chegaram a ficar prontos – escritos – tendo a Cidade Maravilhosa como cenário.

Porém, a direção mandou mudar tudo, de uma hora para outra, levando a equipe para mais esse desafio.

E o detalhe é que outras produções dramáticas, em 2026, também serão ambientadas em São Paulo.

É o caso de Walcyr Carrasco que, na sequência, entrará com “Quem Ama, Cuida” .

“Próxima Página”, de Juan Jullian, ocupará o horário das 19h com estreia prevista para agosto.

Já, “Terra da Garoa”, escrita por Mario Teixeira, estreará em novembro, na faixa das 18h. E que falará sobre Rosenda, uma mulher do sertão e mãe de quatro filhos que se muda para São Paulo após descobrir que o marido desaparecido pode estar vivo. Presa injustamente, Rosenda terá que reconstruir sua vida na metrópole.

Em “Próxima Página”, a protagonista Íris vai para São Paulo após perder a mãe tragicamente, com o sonho de se tornar romancista. Ela participa de um concurso literário promovido pela editora de Osvaldo, sem saber que ele é seu pai biológico.

“Quem Ama, Cuida” terá Adriana, cuidadora de idosos contratada pelo milionário Rogério Brandão. Após conquistar a amizade do empresário solitário, ele decide se casar com ela para deixar-lhe seus bens. Na mesma noite em que comunica essa decisão aos parentes, ele é assassinado e, Adriana, é condenada injustamente pelo crime.