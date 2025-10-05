São Paulo protesta contra arbitragem após pênalti não marcado em derrota para o Palmeiras

Em um clássico marcado por polêmica, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (5/10), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor dominou o primeiro tempo e abriu vantagem com gols de Luciano, que chegou ao seu 99º pelo clube e Tapia.

Na etapa final, o Verdão reagiu e buscou uma virada impressionante. Vitor Roque e Flaco López empataram, e Sosa, já nos minutos finais, confirmou o triunfo palmeirense. O resultado colocou o time de Abel Ferreira na primeira posição, já que o Flamengo foi derrotado pelo Bahia, enquanto o São Paulo deixou o campo indignado com a arbitragem.

O lance mais discutido ocorreu no início do segundo tempo, quando Allan escorregou e atingiu as pernas de Gonzalo Tapia dentro da área. O árbitro Ramon Abatti Abel mandou o jogo seguir, interpretando o contato como “choque normal”. O VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva, também não recomendou revisão, o que gerou revolta dos jogadores e dirigentes são-paulinos.

Horas depois, o São Paulo publicou uma nota oficial assinada pelo presidente Julio Casares, criticando duramente a atuação de Ramon Abatti Abel e do VAR. O clube afirmou que os erros “tiveram influência direta no resultado” e classificou a não marcação do pênalti em Tapia como “o mais escandaloso equívoco da partida”.

O texto ainda cita outros lances não punidos, como uma cotovelada e um pisão de Gustavo Gómez em Tapia, além de entradas duras de Raphael Veiga e Andreas Pereira. O São Paulo encerrou o comunicado cobrando providências da Comissão de Arbitragem da CBF e afirmando que decisões como as deste domingo “comprometem a credibilidade da competição e o trabalho da equipe”.

Na madrugada desta segunda-feira (6/10), o portal LeoDias apurou que a CBF puniu os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva. Ambos foram afastados das escalas e ficarão em período de treinamento interno.

Veja a nota do SPFC na íntegra

O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC.

O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida.

Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário — novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem.

Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio — passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR.

O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria.

Presidente Julio Casares

São Paulo Futebol Clube.