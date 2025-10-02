São Paulo quebra jejum de quase cinco anos diante do Fortaleza; veja

Na noite desta quinta-feira (2/10), o São Paulo visitou o Fortaleza pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu por 2 x 0, com gols de Taipa e Luciano. A vitória foi importante para a equipe paulista, que deixou um longo tabu para trás: onze jogos sem vencer o Leão do Pici.

A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2020. Pela 21ª rodada do Brasileirão, o Tricolor Paulista venceu por 3 x 2.

A partir daí, o Fortaleza não soube mais o que era perder para o São Paulo. Nas 11 partidas disputadas, o Leão do Pici venceu seis confrontos e empatou outros cinco. Os duelos foram válidos pelo Brasileirão e também pela Copa do Brasil.

Invencibilidade do Fortaleza sobre o São Paulo:

São Paulo 0 x 1 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2021

São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Copa do Brasil 2021

Fortaleza 3 x 1 São Paulo – Copa do Brasil 2021

Fortaleza 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2021

Fortaleza 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2022

São Paulo 0 x 1 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2022

Fortaleza 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2023

São Paulo 1 x 2 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2023

São Paulo 1 x 2 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2024

Fortaleza 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2024

São Paulo 0 x 0 Fortaleza – Campeonato Brasileiro 2025

Agora, o São Paulo volta suas atenções para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista recebe o Palmeiras no MorumBis, às 16h, no domingo (5/10).