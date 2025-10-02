02/10/2025
São Paulo quebra jejum e volta a marcar um gol após quatro jogos

O São Paulo voltou a marcar um gol na temporada após quatro jogos. Nesta quinta-feira (2/10), Gonzalo Tapia estufou as redes no confronto contra o Fortaleza, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo após passe de Rigoni.

Veja o gol:

Fortaleza 0x1 São Paulo

⚽ Gonzalo Tapia

🏆 Brasileirão Série A | 26ª rodada

pic.twitter.com/pID0vxvLaF

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 2, 2025

A última vez que o Tricolor havia marcado um gol foi no dia 14/9, na vitória por 1 x 0 contra o Botafogo. Desde então, o São Paulo jogou quatro partidas e além de não marcar em nenhum, perdeu todos os confrontos.

Confira os duelos:

  • LDU 2 X 0 São Paulo – Quartas de final da Libertadores (Ida)
  • Santos 1 x 0 São Paulo – 24ª rodada do Brasileirão
  • São Paulo 0 x 1 LDU – Quartas de final da Libertadores (Volta)
  • São Paulo 0 x 1 Ceará – 25ª rodada do Brasileirão

 

