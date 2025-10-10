São Paulo recebe alerta severo para fortes chuvas nesta sexta-feira

Moradores da cidade de São Paulo receberam um alerta severo para fortes chuvas na tarde desta sexta-feira (10/10). A capital também está em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o aviso da Defesa Civil, todas as zonas do município estão em alerta de raios, vento e granizo. O órgão recomendou que a população se mantenha abrigada.

Cidade de SP está em estado de atenção para alagamentos

Guilherme Bianchi/ Metrópoles 2 de 3

Moradores de SP já receberam alerta severo para fortes chuvas

Guilherme Bianchi/ Metrópoles 3 de 3

Inmet já havia alertado para fortes chuvas em SP

Guilherme Bianchi/ Metrópoles

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), uma grande área de chuva moderada que se desloca do interior, formada por uma área de baixa pressão, se aproxima de São Paulo.

Ainda de acordo com o centro, a intensidade das chuvas vai variar entre moderada e forte e deve atingir as zonas sul e oeste e depois se espalhar para o restante da cidade. “Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria”, diz o comunicado do CGE.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender quatro chamados de quedas de árvores e um de enchente entre 16h e 17h desta tarde.

Alerta de chuvas