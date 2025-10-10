10/10/2025
São Paulo recebe alerta severo para fortes chuvas nesta sexta-feira

Moradores da cidade de São Paulo receberam um alerta severo para fortes chuvas na tarde desta sexta-feira (10/10). A capital também está em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o aviso da Defesa Civil, todas as zonas do município estão em alerta de raios, vento e granizo. O órgão recomendou que a população se mantenha abrigada.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), uma grande área de chuva moderada que se desloca do interior, formada por uma área de baixa pressão, se aproxima de São Paulo.

Ainda de acordo com o centro, a intensidade das chuvas vai variar entre moderada e forte e deve atingir as zonas sul e oeste e depois se espalhar para o restante da cidade. “Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria”, diz o comunicado do CGE.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender quatro chamados de quedas de árvores e um de enchente entre 16h e 17h desta tarde.

Alerta de chuvas

  • O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, nesta sexta, em São Paulo.
  • Segundo o instituto, as precipitações devem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, é previsto ventos fortes de 40 a 60 quilômetros por hora no estado.
  • As áreas que podem ser afetadas do interior serão Campinas, Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Marília, Assis, Itapetininga e Vale do Paraíba. O litoral sul do estado e a região metropolitana da capital também estão na lista.
