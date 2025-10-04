São Paulo recebe retrospectiva da obra de Charles Chaplin







A capital paulista recebe a mostra de cinema Chaplin, que exibirá 83 filmes desse ícone do cinema mundial em uma espécie de retrospectiva de sua obra. De 8 de outubro a 2 de novembro, a mostra estará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com entrada gratuita.

Entre os destaques estão obras-primas do cinema mudo que resistiram à chegada do som, além de clássicos falados. O público poderá assistir a filmes como O Grande Ditador (1940), sátira ao nazismo, e Luzes da Ribalta (1952), em que Chaplin divide a cena com Buster Keaton em um reencontro com o vaudeville – gênero de entretenimento.

A programação reúne curtas, médias e longas-metragens, além de sessão inclusiva, curso e debate. Parte dos títulos será exibida em película (16mm), o que oferece ao público uma experiência cinematográfica próxima à original. A curadoria é de José de Aguiar e a produção da Firula Filmes.

Segundo a curadoria da mostra, Chaplin foi o primeiro artista a experimentar a fama mundial na era da cultura de massa e é considerado uma das figuras mais importantes da história do cinema.









Também serão exibidos curtas dos estúdios Keystone, Essanay e Mutual, incluindo Corrida de automóveis para meninos (1914).

“A retrospectiva é rara oportunidade de ver e rever toda a genialidade de Charles Chaplin, que iniciou sua carreira na película em 1914, foi ator, diretor, produtor, roteirista, compositor e contribuiu imensamente para a formação da linguagem do cinema em seus primórdios”, divulgou o CCBB.

A curadoria ressalta que Chaplin construía o humor a partir de situações cotidianas, subvertendo uma realidade ordinária.

“A maneira como Chaplin trata a figura dos mais desfavorecidos, dentro de uma visão humanista, permanece bastante atual. A inspiração que os problemas e dificuldades do início do século XX pareciam gerar em Chaplin, permanecem os mesmos até hoje”, disse o curador José de Aguiar, em nota.









Segundo Aguiar, essa é uma das razões pelas quais o seu personagem Carlitos ainda é capaz de gerar identificação com o público contemporâneo. Charles Chaplin nasceu em Londres, em 1889, e teve a infância marcada por dificuldades. Sua carreira atravessou o cinema mudo e o falado, juntando comédia e crítica social.

A programação completa está no site bb.com.br/cultura.