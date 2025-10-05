São Paulo se manifesta sobre arbitragem de Ramon Abatti em clássico

Após o apito final na vitória do Palmeiras contra o São Paulo por 3 x 2, os dois times se pronunciaram sobre a atuação da arbitragem no Brasileirão. Primeiro, Abel Ferreira concordou com a não marcação de pênalti em disputa de Allan com Tapia. O São Paulo se pronunciou em seguida em uma nota oficial divulgada nas redes sociais, exigindo medidas para melhor arbitragem no campeonato. Além disso, o treinador Hernan Crespo ficou surpreso com o que aconteceu durante a partida.

Assinado pelo presidente tricolor, Júlio Casares, o texto afirma que foram cometidos erros importantes em lances capitais no jogo. Segundo o próprio relato, o mais evidente foi a disputa na grande área entre Tapia e Allan, em um pênalti claro.

O outro lance destacado pela direção são-paulina seria uma falta em Gonzalo Tapia que antecedeu um dos gols do Palmeiras. No fim da nota, ainda são citados um pisão e uma cotovelada de Gustavo Gómez no chileno tricolor, um carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo e uma solada de Andreas Pereira em Marcos Antônio.

Veja na íntegra