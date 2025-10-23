São Paulo será sede do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

São Paulo receberá o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025, em dezembro deste ano. Segundo o jornal O Tempo, o anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Após 31 anos, a competição volta a ser disputada em solo brasileiro, a última edição no país aconteceu em 1994, quando o Sorocaba conquistou o título. Naquela ocasião, Ana Moser foi eleita a melhor jogadora do torneio.

O Mundial contará com oito equipes, incluindo dois representantes brasileiros: o Dentil/Praia Clube, de Minas Gerais, e o São Cristóvão Saúde/Osasco, que deve ser o clube anfitrião.

Até hoje, apenas um time brasileiro levantou o troféu da competição: o Osasco, comandado por Luizomar de Moura, campeão em 2012, em Doha, no Catar, após vencer o Rabita Baku, do Azerbaijão.

Times classificados

São Cristóvão Saúde/Osasco (BRA)

Dentil/Praia Clube (BRA)

Imoco Conegliano (ITA)

Savino Del Bene Scandicci (ITA)

Alianza Lima (PER)

Zhetysu (KAZ)

VTV Bình Điền Long An (VIE)

[Oitava vaga a definir]

