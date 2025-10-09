09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

São Paulo vence Olimpia e avança às quartas da Libertadores Feminina

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sao-paulo-vence-olimpia-e-avanca-as-quartas-da-libertadores-feminina

Na noite desta quinta-feira (9/10), São Paulo e Olimpia se enfrentaram pela terceira rodada da primeira fase da Copa Libertadores Feminina. O Tricolor Paulista venceu as paraguaias por 1 x 0, com gol marcado por Mariana Pión, contra, e agora está nas quartas de final do certame.

Leia também

Com o resultado, o São Paulo passou na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, e agora enfrenta o Deportivo Cali, pelas quartas de final da competição. O duelo diante das colombianas acontece no domingo (12/10), em horário que será divulgado pela Conmebol.

3 imagensFechar modal.1 de 3

São Paulo enfrentou o Olimpia

Staff Images Woman/ CONMEBOL2 de 3

Staff Images Woman/ CONMEBOL3 de 3

Staff Images Woman/ CONMEBOL

O confronto no Estádio Florencio Sola, na Argentina, começou com o São Paulo tomando a iniciativa e levando perigo ao adversário. Porém, o confronto esfriou no decorrer da etapa inicial, mas o Tricolor Paulista manteve o controle do jogo até a ida para os vestiários.

 

Logo no início do segundo tempo o São Paulo marcou. Isa Guimarães foi derrubada dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Ela mesma foi para a cobrança, mas Ortiz defendeu. Na sobra, Isa finalizou e novamente a goleira espalmou. A bola bateu em Mariana Pión, do Olimpia, e entrou.

Quartas de final

Sábado (11/10)

Corinthians x Boca Juniors – 14h
Ferroviária x Independiente Del Valle – 14h

Domingo (12/10)

Colo-Colo x Libertad – a definir
Deportivo Cali x São Paulo – a definir

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost