São Paulo vence Olimpia e avança às quartas da Libertadores Feminina

Na noite desta quinta-feira (9/10), São Paulo e Olimpia se enfrentaram pela terceira rodada da primeira fase da Copa Libertadores Feminina. O Tricolor Paulista venceu as paraguaias por 1 x 0, com gol marcado por Mariana Pión, contra, e agora está nas quartas de final do certame.
Com o resultado, o São Paulo passou na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, e agora enfrenta o Deportivo Cali, pelas quartas de final da competição. O duelo diante das colombianas acontece no domingo (12/10), em horário que será divulgado pela Conmebol.
São Paulo enfrentou o Olimpia
O confronto no Estádio Florencio Sola, na Argentina, começou com o São Paulo tomando a iniciativa e levando perigo ao adversário. Porém, o confronto esfriou no decorrer da etapa inicial, mas o Tricolor Paulista manteve o controle do jogo até a ida para os vestiários.
Logo no início do segundo tempo o São Paulo marcou. Isa Guimarães foi derrubada dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Ela mesma foi para a cobrança, mas Ortiz defendeu. Na sobra, Isa finalizou e novamente a goleira espalmou. A bola bateu em Mariana Pión, do Olimpia, e entrou.
Quartas de final
Sábado (11/10)
Corinthians x Boca Juniors – 14h
Ferroviária x Independiente Del Valle – 14h
Domingo (12/10)
Colo-Colo x Libertad – a definir
Deportivo Cali x São Paulo – a definir