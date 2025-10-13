saory-acusa-rayane-de-ficar-“peladona”-na-frente-dos-homens-e-provoca-nova-briga

É entretenimento que não acaba mais! Mais uma discussão acalorada entre Saory Cardoso e Rayane Figliuzzi marcou “A Fazenda 17” nesta segunda-feira (13/10). As duas trocaram ofensas e acusações em um barraco que terminou com peitos à mostra e muito bate-boca.
Durante a confusão, Saory voltou a mencionar o namorado da influenciadora: “Belo, você está namorando com ela ainda? Peladona na frente dos homens aqui, hein? Puxa aí o VT!”, provocou.
Veja as fotos
Nesse momento, Rayane foi até a despensa atrás da rival e levantou a blusa para provar que estava usando protetores nos seios: “Quer brigar? Briga de igual, não fica trazendo coisa lá de fora, não! Você é uma put*, uma piranha! Piranha! Piranha!”, disparou ela.
“É? Grita mais! Mostra os peitos de novo, Ray! Muitos homens aqui estão querendo ver”, respondeu Saory.
A influenciadora, visivelmente irritada, continuou o confronto: “Por que você fica tão incomodada com minhas roupas de publi, com meu negócio no peito? Qual é o teu problema? Olha pra você, você é bonita também, vai se arrumar!”.
Saory rebateu: “Uai, você me chamou de horrorosa ontem. Mostrou os peitos pra mim agora. Está alterada! O seu calmante é só a noite, que você apaga e dorme o dia inteiro? Toma um pouquinho mais!”.