13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Saory acusa Rayane de ficar “peladona” na frente dos homens e provoca nova briga

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
saory-acusa-rayane-de-ficar-“peladona”-na-frente-dos-homens-e-provoca-nova-briga

É entretenimento que não acaba mais! Mais uma discussão acalorada entre Saory Cardoso e Rayane Figliuzzi marcou “A Fazenda 17” nesta segunda-feira (13/10). As duas trocaram ofensas e acusações em um barraco que terminou com peitos à mostra e muito bate-boca.

Durante a confusão, Saory voltou a mencionar o namorado da influenciadora: “Belo, você está namorando com ela ainda? Peladona na frente dos homens aqui, hein? Puxa aí o VT!”, provocou.

Veja as fotos

A Fazenda
Rayane e Saory discutem feio em “A Fazenda”: “Vou colocar cocô nas tuas roupas”A Fazenda
Foto: Reprodução/Instagram @belo e @recordoficial
Belo e Rayane FigliuzziFoto: Reprodução/Instagram @belo e @recordoficial
Reprodução: Record
Saory Cardoso apontou Will para bater o sinoReprodução: Record
Reprodução: Record TV
Carol Lekker provoca Rayane Figliuzzi “Nunca será Gracyanne nem Viviane”Reprodução: Record TV
Reprodução: Record
Saory CardosoReprodução: Record

Leia Também

Nesse momento, Rayane foi até a despensa atrás da rival e levantou a blusa para provar que estava usando protetores nos seios: “Quer brigar? Briga de igual, não fica trazendo coisa lá de fora, não! Você é uma put*, uma piranha! Piranha! Piranha!”, disparou ela.

“É? Grita mais! Mostra os peitos de novo, Ray! Muitos homens aqui estão querendo ver”, respondeu Saory.

A influenciadora, visivelmente irritada, continuou o confronto: “Por que você fica tão incomodada com minhas roupas de publi, com meu negócio no peito? Qual é o teu problema? Olha pra você, você é bonita também, vai se arrumar!”.

Saory rebateu: “Uai, você me chamou de horrorosa ontem. Mostrou os peitos pra mim agora. Está alterada! O seu calmante é só a noite, que você apaga e dorme o dia inteiro? Toma um pouquinho mais!”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost