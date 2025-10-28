28/10/2025
Saory Cardoso e Rayane Figliuzzi protagonizam confusão e trocam ofensas em “A Fazenda”

Escrito por Portal Leo Dias
O café da manhã pegou fogo nesta terça-feira (28/10) em “A Fazenda 17”, da Record! Assim que acordou, Saory Cardoso se estranhou com Matheus Martins, Maria Caporusso e Wallas Arrais, mas foi com Rayane Figliuzzi que o clima esquentou de vez. As duas trocaram farpas, levantaram o tom e botaram fogo no feno logo cedo no reality rural.

A confusão começou depois que Matheus deixou toda a sede sem gás e fogão elétrico, como parte de uma punição do jogo. Saory não poupou críticas ao colega: “Você tomou punição pra casa inteira, prejudicou!”, disparou a peoa, que acabou iniciando uma discussão acalorada e reunindo outros participantes na cozinha.

Veja as fotos

Foto/Record
Saory e Rayane brigam em “A Fazenda”Foto/Record
Foto/Record
Saory e Rayane brigam em “A Fazenda”Foto/Record
Reprodução: Record
Saory CardosoReprodução: Record
Reprodução: Instagram/@saorycardoso
Saory Cardoso é uma das participantes de “A Fazenda 17”, da RecordReprodução: Instagram/@saorycardoso
Foto: Instagram/@gustavoviolaboaretto
Rayane FigliuzziFoto: Instagram/@gustavoviolaboaretto
A Fazenda
Rayane e Saory discutem feio em “A Fazenda”: “Vou colocar cocô nas tuas roupas”A Fazenda

Quando Rayane entrou na cozinha, a confusão começou de vez. A namorada de Belo partiu para o pessoal e disparou que Saory precisava cuidar da saúde e higiene íntima: “Suja! Vai limpar sua calcinha, vai cuidar da sua pererec*, sua podre! É melhor ter saúde lá embaixo. Pelo menos a minha calcinha é limpa, amor”, disparou.

Enquanto isso, Cardoso se defendeu, respondendo que a ex-namorada de Belo deveria se preocupar em limpar sua ficha na polícia: “Vai cuidar do seu caráter, ficha suja”, declarou. As farpas não pararam por aí! Em meio ao bate-boca, a modelo mandou a loira “aprender a andar” e disparou: “Vira mulher, machinho do caralh*”, além de chamá-la de “robozona do caralh*.

Rayane ainda afirmou que o jeito “de sonsa” de Saory a tirava do sério. Sem deixar barato, Cardoso retrucou chamando a rival de “barraqueira, homofóbica e agressiva” e disse que ela “gritava igual uma doida” dentro da sede. As farpas continuaram enquanto os demais peões assistiam à “calmaria” do café da manhã.

