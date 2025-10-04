Sarah Mullally é a primeira mulher nomeada arcebispa da Inglaterra

A Inglaterra nomeou, nessa sexta-feira (3/10), Sarah Mullally como a nova arcebispa de Canterbury, uma das arquidioceses mais antigas da Igreja Anglicana. Ela será a 106º arcebispa e a primeira mulher a ocupar o cargo desde 597.

Mullally, de 63 anos, substitui o arcebispo Justin Welby, que renunciou há quase um ano após escândalos de abuso. A eleição dela ocorrerá em janeiro, e a posse está prevista para março.

No anúncio, a Igreja da Inglaterra destacou que a “bispa Sarah atua como bispa de Londres desde 2018, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo”.

Sarah Mullally é nomeada arcebispa de Canterbury

Sarah Mullally

A arcebispa Sarah Mullally

Sarah Mullally ao lado da Rainha Elizabeth II

Sarah Mullally

Sarah Mullally é a primeira arcebispa da Inglaterra

Mullally liderará 85 milhões de anglicanos em todo o mundo. Ex-enfermeira, a próxima líder da Igreja Anglicana atuou como diretora de Enfermagem do Governo da Inglaterra no início dos anos 2000. Mullally é casada com Eamonn, um arquiteto de TI e empreendedor nascido na Irlanda. Juntos, o casal tem dois filhos adultos, Liam e Grace.

Entre os membros da igreja, Mullally é elogiada por promover ambientes eclesiásticos mais seguros. No entanto, ela encara desafios como a queda de participação e divergências sobre a inclusão de pessoas LGBTQIA+ na igreja.

Em 12 de maio de 2018, ela foi empossada como o 133ª Bispa de Londres na Catedral de São Paulo, a primeira mulher a ocupar o cargo. Na fala inaugural, ela disse ser “a bispa que sou hoje por causa daquela primeira vocação para a enfermagem, e a compaixão e a cura são constantes no coração de quem eu sou”.